Le Kenya et l'Éthiopie dominent le semi-marathon de Ras Al Khaimah

Le semi-marathon de Ras Al Khaimah, disputé samedi aux Émirats Arabes Unis, a vu la domination des athlètes kényans et éthiopiens, confirmant une fois de plus leur suprématie dans la course de fond.

Alex Matata du Kenya a remporté la course masculine avec un temps impressionnant de 59 minutes et 20 secondes. L'Éthiopien Gemechu Dida a pris la deuxième place en 59:25, tandis que le Kényan Isaiah Lasoi a complété le podium avec un chrono de 59:26. La compétition fut serrée entre les trois coureurs, mais Matata a su s'imposer avec une avance de cinq secondes.

Chez les femmes, Ejgayehu Taye de l'Éthiopie a fait forte impression en s'imposant en 1 heure, 5 minutes et 52 secondes. Taye, déjà médaillée de bronze sur 10 000 mètres aux Championnats du Monde 2023 à Budapest, continue d’affirmer son statut de leader sur la scène internationale. Derrière elle, deux Kényanes ont pris les places suivantes : Judy Kemboi, qui termine deuxième en 1:06:34, et Jesca Chelangat, qui décroche la troisième place en 1:06:53.

La performance des athlètes des deux pays souligne une fois de plus la domination du Kenya et de l'Éthiopie dans les disciplines de longue distance, consolidant leur réputation en tant que terreau de talents exceptionnels en athlétisme.