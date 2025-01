Crise climatique : 242 millions d'enfants déscolarisés en 2024

Au moins 242 millions d'enfants ont manqué l'école l'an dernier en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Selon un nouveau rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance publié vendredi, des millions d’enfants de 85 pays ont vu leur scolarité interrompue en 2024, à cause de vagues de chaleur, de cyclones ou encore d'inondations.

Certains pays ont vu des centaines de leurs écoles détruites par les intempéries, les pays à faible revenu d'Asie et d'Afrique subsaharienne étant particulièrement touchés.

En plus des inondations et des cyclones qu’ont connu les pays d’Asie et d’Afrique, ce sont les vagues de chaleur qui ont été « le principal risque climatique ayant entraîné la fermeture d'écoles en 2024.

Des mois de sécheresse en Afrique australe, exacerbée par le phénomène climatique El Niño, ont menacé la scolarité et l'avenir de millions d'enfants.

Mais d'autres régions n'ont pas été épargnées par les conditions météorologiques extrêmes, comme les pluies torrentielles et les inondations qui ont frappé l'Italie vers la fin de l'année et qui ont perturbé la scolarité de plus de 900 000 enfants. En Espagne, des milliers d'élèves ont dû interrompre leurs cours à la suite d'inondations catastrophiques.