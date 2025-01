Russie : une force d'intervention d'urgence arrive à Kerch

Une équipe d'urgence est arrivée dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, alors que la marée noire provoquée par deux pétroliers dans le détroit de Kerch continue de se propager.

Selon le ministre russe des situations d'urgence , Alexander Kurenkov, plus de 155 000 tonnes de sable et de terre contaminés ont été collectées depuis le naufrage il y a quatre semaines dans ce détroit qui sépare la Crimée annexée par la Russie de la région de Krasnodar : tout d'abord, nous devons nous frayer un chemin jusqu'au vaisseau. La distance est considérable. Nous le ferons dans les prochaines 24 heures. Nous sommes littéralement en train de prendre une décision sur la manière de procéder, sur les forces et les capacités que nous utiliserons. Si nous réussissons, nous encerclerons le navire dans ce laps de temps, pour ainsi dire, et nous accumulerons du sable.

Les deux navires ont fait naufrage lors d'une tempête dans le détroit de Kertch, qui sépare la Russie de la péninsule de Crimée. L'un des navires a coulé, tandis que le second a subi de lourds dégâts. Une personne a perdu la vie et 26 membres d'équipage ont été évacués, selon les autorités russes.

Le détroit de Kerch, crucial pour les exportations russes de céréales, sert également au transport de pétrole brut, de mazout et de gaz naturel liquéfié, soulignant son importance stratégique.

Le détroit de Kertch est une voie maritime mondiale importante, qui permet de passer de la mer d'Azov, située à l'intérieur des terres, à la mer Noire.

Il a également été l'un des principaux points de conflit entre la Russie et l'Ukraine après l'annexion de la péninsule par Moscou en 2014.