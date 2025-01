Le Brooklyn Museum de New York dévoile Solid Gold

Le Brooklyn Museum de New York célèbre son 200e anniversaire, une célébration couronnée par une exposition autour de l'or : Solid Gold.

Cette immersion dans l'univers de ce précieux métal explore plus de 500 objets d'art, dont des articles de mode et des bijoux, des peintures ou encore des sculptures. Cette collection mêle des objets du Musée aux prêts internationaux. L'exposition raconte une histoire millénaire allant des civilisations anciennes à l'art contemporain, conséquence de la polyvalence et du symbolisme de l'or.

Je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes tous à la recherche d'un peu de joie. Et l'or possède cette qualité. Il peut nous apporter une grande joie. Dans de nombreuses cultures, l'or est associé à la richesse. Il est associé à certains types d'honneurs. Et pendant longtemps, l'or a été considéré comme élitiste. Mais j'aime toujours souligner aujourd'hui que nos téléphones intelligents, nos iPhones, ne fonctionneraient pas s'ils ne contenaient pas d'or. L'or a donc été démocratisé par la technologie, Matthew Yokobosky, Conservateur principal de la mode et de la culture matérielle au Brooklyn Museum.

L'exposition présente des œuvres remarquables d'artistes renommés, tels que Jean-Michel Basquiat, David Hockney, les bijoux iconiques d'Alexander Calder et les monochromes éclatants d'Yves Klein. Les reliques funéraires de l'Egypte ancienne, des artefacts gréco-romains et des ornements précolombiens aux créations de couturiers reconnus : nous avons une section consacrée à la couronne, des reines égyptiennes aux rois du hip-hop. J'étais très intéressé par cette relation entre la culture hip-hop et les cultures anciennes. Il y a donc plusieurs moments dans cette exposition où cela se produit. Par exemple, nous avons une robe de tête en or des Blonds, qui a été portée par Janelle Monáe, et qui ressemble à quelque chose que Cléopâtre aurait porté ou à quelque chose que Rick James aurait pu porter au début des années 1980.

Si les objets exposés révèlent la beauté, la richesse et le puvoir qu'offre et le luxe de l'or, ils évoquent également l'histoire plus sombre derrière ce métal, notamment l'impact environnemental et social de l'extraction de l'or, mais également l'exploitation d'enfants dans les mines d'or. L'exposition débutée en novembre 2024 prendra fin le juillet prochain.