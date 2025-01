USA : un groupe créé pour initier les femmes musulmanes aux activités de plein air

Faire du snowtubing ou de la glissade sur neige, dans un parc du Minnesota aux États-Unis, tout en étant voilée, c’est possible pour les membres du groupe de Nasrieen Habib. La jeune américaine d'origine somalienne a lancé une initiative pour promouvoir des activités de plein air auprès des femmes musulmanes.

Inquiète pour sa sécurité en tant que femme voilée, mais déterminée à sortir pour lutter contre la dépression saisonnière, Nasrieen Habib a sauté le pas en créant un groupe de randonnée, il y a trois ans.

« La principale raison pour laquelle je sors, c’est la thérapie par la nature. Je souffre d'une grave dépression saisonnière. J'ai toujours eu le goût du grand air. Je suis extravertie. Je ne peux pas m'imaginer dans une maison ou enfermée entre quatre murs sans être dehors », a expliqué Nasrieen Habib, fondatrice de Hiking Hijabie.

Son projet Amanah Rec s'est développé et compte aujourd'hui plus de 700 membres. Makiya Amin fait partie des membres actives. Cet hiver, la jeune femme a franchi des sauts et des bosses sur une colline glacée lors de sa toute première descente en snowtubing dans un parc du Minnesota par un matin de janvier à -18 degrés Celsius.

Makiya Amin a rejoint les membres du groupe fondé par Nasrieen Habib, une américaine d'origine somalienne à Minneapolis pour promouvoir les activités de plein air auprès des femmes musulmanes, une communauté qui peut parfois se sentir exclue, en particulier lorsque les femmes portent un hijab.

« Je n'ai jamais fait de snowtubing. J'ai toujours voulu le faire, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Alors quand Nasrieen m'a tendu la main, je me suis dit fonce. J'ai l'impression d'avoir toujours voulu faire du plein air, mais je n'en ai jamais vraiment eu l'occasion. Et je n'avais pas vraiment ce genre de personnes qui aimaient les activités de plein air autour de moi. Le fait d'avoir autour de moi des femmes qui ont le même état d'esprit que moi rend les choses beaucoup plus faciles », s'est réjouie Makiya Amin.

Il existe un groupe uniquement réservé aux femmes musulmanes pour « plus de fraternité et de modestie ». En plus des sorties hebdomadaires, des voyages et des formations sont également proposés.