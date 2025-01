USA : Trump veut à tout prix conquérir le Groenland

C'est dans ce contexte que, son fils a effectué mardi une visite médiatique dans ce pays de plus de 2 millions de KM2 et alors même que les aspirations de son père sont en passe d'entraîner des couacs diplomatiques. Peu importe, Donald Trump promet même un régime douanier particulier au Danemark si Copenhague s'oppose à la demande d'achat de l'île formulée par Washington.

Si le Danemark prendre une décision, mais personne ne peut clairement établir s'il détient un droit, un titre ou un intérêt légitime, il est probable que la population choisisse entre l'indépendance et une éventuelle adhésion aux États-Unis. Dans un tel cas, si ce choix venait à se concrétiser, j'appliquerais une "tarification" très élevée au Danemark pour une telle transition, explique Donald Trump.

Pour Donald Trump, l'île est cruciale au niveau sécuritaire, pour repérer les navires chinois et russes, qui, selon lui, sont partout. Le Groenland abrite une base radar américaine depuis la guerre froide et revêt depuis longtemps une importance stratégique pour Washington. La plus grande île du monde ne compte que 57 000 habitants, son économie est largement tributaire des subventions de Copenhague. Ce n'est pas la première fois que Washington tente de prendre le contrôle du Groenland.

En 1946, les autorités américaines ont offert au Danemark des lingots d'or d'une valeur de 100 millions de dollars pour qu'il prenne possession de la plus grande île du monde. Une offre restée sans suite.