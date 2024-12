L'Égypte et le Qatar collaborent pour obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza

Au Caire, l'Egypte et le Qatar affichent l'ambition de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré mercredi que son pays travaillait avec le Qatar pour obtenir un accord de fin des hostilités à Gaza qui permettrait par ailleurs l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne dévastée par la guerre.

« Il est certain qu'au cœur de la cause arabe se trouvait surtout la cause palestinienne et les conditions catastrophiques dans la bande de Gaza, ainsi que les efforts déployés par l'Égypte, en coopération avec le Qatar, pour parvenir rapidement à un accord stipulant l'arrêt immédiat de l'agression israélienne, un cessez-le-feu et l'accès total et inconditionnel de l'aide à la bande de Gaza », a déclaré Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères, après s'être entretenu avec le ministre tunisien des affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti.

Au Caire, l'Egypte et la Tunisie ont également discuté de la nécessité d'un accord en Libye qui viserait à garantir l'unité du pays, « assurer sa sécurité et sa stabilité et préserver la souveraineté de la Libye», comme l'explique Mohamed Ali Nafti.

L'offensive à Gaza a tué plus de 45 000 Palestiniens dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, selon le ministère de la santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte.

Les bombardements et frappes ont causé des destructions massives et déplacé à plusieurs reprises 90 % des 2,3 millions d'habitants de Gaza.