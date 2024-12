Le Soudan face à une famine dévastatrice en pleine guerre civile

La guerre au Soudan, qui dure depuis maintenant 20 mois, provoque une crise humanitaire majeure, marquée par l'aggravation de la famine dans plusieurs régions du pays. Cette situation désastreuse touche des millions de Soudanais, dont la vie est désormais menacée par la combinaison de la violence des combats et de l'isolement des populations déplacées. Alors que les experts de l'ONU alertent sur la gravité de la situation, l'accès humanitaire reste difficile, laissant de nombreuses personnes sans aide essentielle.

La guerre qui ravage le Soudan depuis avril 2023 a non seulement causé des milliers de morts, mais a aussi plongé le pays dans une grave crise alimentaire. Plus de 24 000 personnes ont perdu la vie et plus de 14 millions de Soudanais ont été déplacés. Les combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF) ont exacerbé la situation, entraînant une insécurité alimentaire massive et la famine dans plusieurs régions du pays, dont le Darfour-Nord et les monts Nouba.

Le rapport des experts de l'IPC (Integrated Food Security Phase Classification) indique que près de 638 000 personnes sont actuellement en situation de famine, avec des camps tels que Zamzam, qui abrite plus de 400 000 personnes, gravement touchés. L’aide humanitaire est rendue particulièrement difficile par les combats incessants et les restrictions imposées par les parties en guerre, limitant l’accès aux zones les plus vulnérables.

Dervla Cleary, responsable des urgences à l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, s’est exprimée sur l’aggravation de la crise : « Le dernier rapport nous montre que la situation s'est encore aggravée et que l'on craint que la famine ne s'étende à d'autres parties du Darfour-Nord, où vivent d'importantes populations déplacées, ainsi qu'aux monts Nouba occidentaux. D'une manière générale, la sécurité alimentaire semble s'être détériorée dans le pays. »

Alors que la communauté internationale tente de mobiliser des ressources pour faire face à la situation, le manque d'accès aux populations les plus touchées par la famine reste un obstacle majeur. Cleary insiste : « La situation au Soudan est tout simplement horrible. C'est inacceptable dans un monde comme le nôtre, où il y a tant de prospérité, de voir des gens mourir de faim. Il faut que la violence cesse pour que les gens puissent avoir accès à la nourriture, à l'eau, à la santé, à la nutrition et à l'agriculture. »

Le Soudan traverse une des pires crises humanitaires de son histoire. La famine, couplée à la violence des combats, menace des millions de vies, et l'inaction pourrait entraîner des conséquences tragiques.