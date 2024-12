Real Madrid : Ancelotti encense Kylian Mbappé

L'entraîneur du Real Madrid est revenu sur l'état de forme de Kylian Mbappé cette semaine.

En conférence de presse juste avant le match des Madrilènes contre les Andalous de Séville, Carlo Ancelotti a encensé son joueur qui a connu un début de saison plutôt mitigé pour de nombreux observateurs du football.

« Il a déjà montré une bonne version de lui-même, même s'il peut encore faire mieux. Il a bien joué lors des derniers matchs et il est bien remis de la petite blessure qu'il avait. Il est plus motivé, plus enthousiaste, et heureux d'être ici. Sa période d'adaptation, qu'il connaît évidemment comme tout le monde, est maintenant terminée. » A déclaré Carlo Ancelotti, entraineur du Real Madrid.

Kylian Mbappé, qui vient de fêter ses 26 ans, est devenu un pilier du Real, avec une efficacité devant le but qui commence à promettre de beaux jours à venir.