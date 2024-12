Ligue des Champions d'Afrique : l'Espérance reçoit les Pyramids

L'Espérance de Tunis recevra le club égyptien des Pyramides dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions d’Afrique.

La rencontre de football aura lieu au stade Hammadi El Agrebi de Radès samedi.

Les deux équipes comptent quatre points avec une victoire et un nul après les deux premières journées de la compétition.

L'Espérance a battu Djoliba lors du premier match et s'est contentée d'un match nul contre Sagrada lors du second.

« Je pense que nous savons tous que le dernier match en Ligue des Champions n'était pas à notre niveau et que nous n'avons pas bien joué. Nous l'avons déjà analysé et nous en avons parlé avec nos joueurs. Je ne suis pas là pour trouver des excuses ; le match n'a pas été bon de notre côté. Nous devons nous améliorer, nous devons mieux jouer. Demain soir, nous en aurons l'occasion. Nous allons jouer à domicile et nous avons tous les avantages de notre côté.», a déclaré Laurențiu Reghecampf, entraîneur principal de l'Espérance.

Les Pyramides ont commencé leur campagne par une victoire sur les Angolais de Sagrada avant de faire match nul à l'extérieur contre les Maliens de Djoliba.

« L'Espérance est une équipe forte qui a une grande expérience de la Ligue des champions d'Afrique. Notre équipe vient de commencer les compétitions africaines, mais elle a déjà participé au football africain. J'espère que tous nos joueurs seront bien concentrés demain et qu'ils joueront un bon football. Je suis heureux d'être à Tunis et je vous souhaite bonne chance.», a indiqué Ahmed El Shenawy, gardien de but des Pyramides.

Pour les deux équipes, une victoire signifierait prendre la tête du classement et s'assurer une place pour la phase à élimination directe.