Angola : Joe Biden rencontre des dirigeants africains à Lobito

Le président américain Joe Biden a effectué une ultime escale en Angola, faisant une arrivée remarquée au port de Lobito, où il a été chaleureusement accueilli par son homologue angolais, João Lourenço.

Plusieurs chefs d'État de la région, dont le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président zambien Hakainde Hichilema, se sont joints à cette rencontre marquante. Cette visite, qui se déroule du 2 au 4 décembre, s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant à concrétiser un projet ambitieux : la création d’une ligne ferroviaire devant relier l'Atlantique à l'océan Indien.

Ce projet titanesque, baptisé le « Corridor de Lobito », a pour objectif la réhabilitation de 1 300 kilomètres de voies ferrées traversant l'Angola, la Zambie et la République Démocratique du Congo. Une telle infrastructure permettra non seulement de faciliter l’exportation des ressources naturelles de la région, telles que le cuivre et le cobalt, mais aussi d’optimiser les échanges commerciaux en reliant ces pays aux marchés mondiaux, avec un accès direct au port stratégique de Lobito. L’un des enjeux clés de ce projet est de proposer une alternative crédible aux investissements chinois en Afrique, en plaçant les États-Unis comme un acteur incontournable dans le développement économique de la région.

Au-delà de l’aspect ferroviaire, les dirigeants ont également rencontré plusieurs entreprises impliquées dans ce chantier d’envergure. Parmi elles figurent des sociétés de télécommunications, des entreprises agroalimentaires, ainsi qu’Acrow Bridge, une firme américaine qui fournira près de 200 ponts préfabriqués en acier, essentiels à l’avancement des travaux.

Ce projet représente un investissement colossal, non seulement en termes d'infrastructure, mais aussi comme un symbole fort de l'engagement des États-Unis et de leurs alliés envers le développement économique et la stabilité de la région subsaharienne. En soutenant cette initiative, Washington réaffirme sa volonté d'être un partenaire stratégique dans le renforcement des capacités de l'Afrique centrale et australe, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités commerciales et diplomatiques.