No Comment : découvrez comment les artistes avaient imaginé le futur

Dans le cadre de l'exposition "Electric Dreams" à la Tate Modern, 70 artistes montrent comment la technologie a transformé l'art entre les années 1950 et 1990. Electric Dreams célèbre les premiers innovateurs de l'art optique, cinétique, programmé et numérique, qui ont ouvert la voie à une nouvelle ère d'installations sensorielles immersives et d'œuvres générées automatiquement. Des projections lumineuses aux images de jeux 16 bits, ces œuvres d'art révèlent comment les artistes ont réimaginé la technologie, créant des expériences immersives et déroutantes qui font le lien entre les mondes analogique et numérique. Présentée jusqu'en juin 2025, l'exposition célèbre l'innovation antérieure à notre paysage technologique actuel.