RDC : les états généraux de la justice appellent à une réforme urgente

Les États généraux de la justice se déroulent du 6 au 13 novembre au centre financier de Kinshasa, réunissant divers acteurs pour discuter des défis du système judiciaire congolais.

Lors de cette rencontre, Emmanuel Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice, a vivement critiqué l'existence d'une justice à deux vitesses en République Démocratique du Congo.

Selon Luzolo Bambi, les citoyens ordinaires sont souvent poursuivis, tandis que les personnalités influentes, incluant ministres et parlementaires, bénéficient d'une protection en raison de leur statut et des immunités qui les couvrent. Cette disparité dans l'application de la loi contribue au mécontentement du public vis-à-vis des décisions rendues par les tribunaux.

Il a souligné : « La maladie de la justice est que le peuple ne se retrouve pas dans les décisions des cours et tribunaux. » L'ancien ministre a également mis en lumière la confusion entre le rôle du pouvoir judiciaire et celui de l’autorité judiciaire, qui entraîne un affaiblissement de la justice en RDC. Luzolo Bambi a enfin déploré l'impunité prévalente, illustrée par le manque de sanctions pour les violations des droits humains, la corruption et le détournement de biens publics.