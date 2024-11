USA : dernière ligne droite pour Kamala Harris et Donald Trump

Kamala Harris, candidate démocrate, a tenu son dernier rassemblement ce dimanche dans le Michigan. Devant une foule enthousiaste, elle a appelé les électeurs à se mobiliser pour ce qui pourrait être l'une des élections les plus marquantes de l'histoire récente.

« Alors, Michigan, plus que deux jours. Êtes-vous prêts ? Nous avons le vent en poupe, il est de notre côté, vous le sentez ? Cette dynamique, nous l'avons parce que notre campagne s'appuie sur les ambitions, les aspirations et les rêves du peuple américain », a déclaré Harris, soulignant l'importance de l'engagement populaire dans sa candidature.

De son côté, Donald Trump, candidat républicain et ancien président, a intensifié sa campagne avec un rassemblement en Géorgie. Il a encouragé ses partisans à se rendre aux urnes, affirmant : « La seule chose que je veux, c'est sortir et voter. Finissons-en. Nous sommes à quelques mètres de la ligne d'arrivée, et nous avons déjà enregistré un nombre incroyable de votes anticipés, un record que personne ne peut croire. »

Les États clés, tels que le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, joueront un rôle crucial dans l'issue de cette élection. Harris espère s'appuyer sur les victoires de Barack Obama dans ces régions en 2008 et 2012, tandis que Trump tentera de consolider les gains qu'il a réalisés en 2016. Avec un rythme de campagne frénétique, les deux candidats cherchent à convaincre les électeurs jusqu'à la dernière minute.