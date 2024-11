Grande Bretagne : Kemi Badenoch prend la tête du Parti Conservateur

Le parti conservateur britannique a élu samedi Kemi Badenoch à sa tête, alors qu'il tente de rebondir après une défaite électorale écrasante qui a mis fin à 14 années de pouvoir.

Mme Badenoch (prononcez BADE-enock) a battu son rival Robert Jenrick lors d'un vote réunissant près de 100 000 membres du parti de centre-droit.

Elle est la première femme noire à diriger un grand parti politique britannique.

Mme Badenoch remplace l'ancien Premier ministre Rishi Sunak qui, en juillet, a conduit les conservateurs à leur pire résultat électoral depuis 1832.

Les conservateurs ne sont plus que 121 députés au Parlement après avoir perdu plus de 200 sièges.

La tâche colossale du nouveau chef de file est d'essayer de restaurer la réputation du parti après des années de divisions, de scandales et de tumultes économiques, de marteler les politiques du premier ministre travailliste Keir Starmer sur des questions clés telles que l'économie et l'immigration, et de ramener les conservateurs au pouvoir lors des prochaines élections, prévues d'ici 2029.

« La tâche qui nous attend est difficile mais simple », a déclaré M. Badenoch lors d'un discours de victoire prononcé à Londres devant une salle remplie de législateurs, de collaborateurs et de journalistes conservateurs.

« Notre première responsabilité en tant qu'opposition loyale de Sa Majesté est de demander des comptes à ce gouvernement travailliste. Notre deuxième responsabilité n'est pas moins importante. Elle consiste à préparer le gouvernement au cours des prochaines années, afin de garantir qu'au moment des prochaines élections, nous ne disposions pas seulement d'un ensemble clair de promesses conservatrices qui plaisent au peuple britannique, mais aussi d'un plan clair sur la manière de les mettre en œuvre, d'un plan clair visant à changer ce pays en changeant la manière dont le gouvernement fonctionne ».

Mme Badenoch est née à Londres de parents nigérians et a passé une grande partie de son enfance dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Cette ancienne ingénieure en informatique de 44 ans se présente comme une perturbatrice, plaidant pour une économie de marché à faible taux d'imposition et s'engageant à « recâbler, redémarrer et reprogrammer » l'État britannique.

Critique du multiculturalisme et ennemie autoproclamée du « wokeness », Mme Badenoch s'est attiré des critiques pour avoir récemment déclaré que « toutes les cultures n'ont pas la même valeur » et pour avoir suggéré que les indemnités de maternité étaient excessives.

Dans une course qui a duré plus de trois mois, les législateurs conservateurs ont réduit le nombre de candidats à six lors d'une série de votes avant de soumettre les deux derniers à l'ensemble des membres du parti.

Les deux finalistes sont issus de la droite du parti et ont fait valoir qu'ils pouvaient récupérer des électeurs de Reform U.K., le parti de droite dure et anti-immigration dirigé par le politicien populiste Nigel Farage, qui a grignoté le soutien des conservateurs.

Mais le parti a également perdu de nombreux électeurs au profit du parti vainqueur, le Labour, et des libéraux démocrates centristes, et certains conservateurs craignent qu'un virage à droite n'éloigne le parti de l'opinion publique