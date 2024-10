Présidentielle au Ghana : décès de la candidate Akua Donkor, du GFP

Akua Donkor, candidate à l'élection présidentielle prévue au Ghana le 7 décembre prochain, est décédée.

La fondatrice du Ghana Freedom Party (GFP), Akua Donkor, est décédée le lundi 28 octobre vers 22 heures (heure locale) dans un hôpital d'Accra, la capitale du Ghana, selon les médias locaux. Âgée de 72 ans, elle était l'une des deux seules femmes en lice pour la présidentielle, aux côtés de Nana Frimpomaa du Convention People's Party (CPP). Son état de santé s'était détérioré en raison de douleurs abdominales, survenues le samedi 26 octobre.

Après un premier traitement dans un hôpital de l'est du Ghana, Akua Donkor avait été autorisée à rentrer chez elle. Cependant, le lundi, elle a rapidement été réadmise aux urgences d'un grand hôpital d'Accra pour recevoir des soins supplémentaires. Son colistier, Kwabena Agyeman Appiah Kubi, qui lui avait rendu visite plus tôt dans la journée, est celui qui a annoncé la triste nouvelle de son décès, survenu peu avant 22 heures.

Que se passe-t-il en cas de décès d'un candidat à la présidence ?

Selon les lois électorales ghanéennes, un parti a 10 jours pour désigner un nouveau candidat à la présidentielle en cas de décès de son candidat officiel. Dans ce cas, la date de l'élection peut être reportée de 21 jours maximum afin de permettre la mise à jour des bulletins de vote. En revanche, si un candidat indépendant décède, le calendrier électoral n'est pas modifié.

À un peu plus d'un mois de l'élection prévue le 7 décembre, la commission électorale ghanéenne a encore le temps de mettre en œuvre les changements nécessaires si le Ghana Freedom Party (GFP) désigne un nouveau candidat. Kwabena Agyeman Appiah Kubi, le colistier d'Akua Donkor et animateur radio bien connu au Ghana, a déjà manifesté son intérêt pour représenter les couleurs de son parti dans cette élection.

L'héritage et le parcours politique d'Akua Donkor

Akua Donkor était une productrice de cacao éminente et une fervente défenseure des droits des femmes ainsi que du développement agricole. Née en février 1956 dans la région Ashanti du Ghana, elle a fondé le Ghana Freedom Party pour défendre les droits des personnes défavorisées. Bien qu'elle ait été empêchée de se présenter lors des élections de 2012 et 2016 en raison des exigences de nomination, Mme Donkor a réussi à se qualifier en 2020, terminant 11e dans la course présidentielle.