Élections au Ghana : les jeunes préoccupés par les défis économiques

Le Ghana est reconnu comme l'une des démocraties les plus exemplaires d'Afrique de l'Ouest, surtout dans une région où de nombreux pays ont récemment connu des coups d'État.

Le pays a su se démarquer de ses voisins en matière de développement. Toutefois, à l'approche des élections de samedi, les électeurs, en particulier les jeunes, sont surtout préoccupés par l'économie.

Nous avons besoin de leaders capables de s'attaquer aux racines profondes de nos problèmes, notamment le chômage, l'inflation et la dévaluation de notre cedi. C'est ce type de personne qui peut véritablement faire une différence et guider notre pays vers la stabilité et la prospérité. C'est cette vision qui motive ma décision de voter samedi prochain, explique un jeune universitaire.

Le cedi ghanéen figure parmi les monnaies les moins performantes de la région, et le pays traverse une crise économique que la plupart des jeunes Ghanéens n'ont jamais connue. En novembre, l'inflation a atteint 23 %, marquant une hausse pour le troisième mois consécutif. Les prix des denrées alimentaires ont particulièrement augmenté, rendant la vie difficile pour de nombreuses familles qui peinent à joindre les deux bouts. Les préoccupations économiques, notamment l'impact de cette crise sur les jeunes, seront déterminantes pour le résultat de l'élection

Le NPP de Mahamudu Bawumia, l'actuel vice-président et le NDC de l'ancien président John Dramani Mahama se partagent le pouvoir depuis 1992. Les deux partis ont des recettes différentes pour sortir le Ghana de cette crise économique, exacerbée par le défaut de paiement sur une grande partie de sa dette extérieure en 2022.