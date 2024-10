Kenya : effondrement d'un immeuble de 7 étages à Nairobi

Les recherches se poursuivent après l'effondrement d'un immeuble de sept étages dimanche à Nairobi, la capitale du Kenya. Situé à Kahawa West, l'immeuble a été complètement réduit en un tas de décombres.

Selon le gouverneur de Nairobi, deux personnes, une femme et un homme, ont été blessées par la chute de débris lors de l'effondrement de l'immeuble de sept étages. Elles se trouvaient à proximité du bâtiment au moment de l'incident. Leur état est stable, et elles reçoivent les soins nécessaires.

Trois jours avant l'incident, une note émise par le comté de Nairobi avait ordonné aux habitants de quitter l'immeuble de sept étages. Malgré cette évacuation, des doutes persistent quant à la présence d'éventuelles victimes sous les décombres. Les équipes de secours poursuivent leurs efforts, retournant les tas de gravats dans l'espoir de retrouver des survivants potentiels. La situation reste préoccupante.

De plus, les autorités ont promis d'arrêter le propriétaire du bâtiment, un certain Patrick Rwamba, et de mener des audits sur les constructions illégales dans la capitale kényane.

Cette décision vise à renforcer la sécurité des bâtiments et à prévenir de futurs accidents tragiques. Cependant, les effondrements d'immeubles sont fréquents à Nairobi, où la demande de logements est élevée et où des promoteurs peu scrupuleux contournent souvent les réglementations en matière de construction