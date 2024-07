Rwanda : jour de vote pour le double scrutin présidentiel et législatif

C'est jour de vote ce lundi au Rwanda pour des élections présidentielles et les législatives, les bureaux de vote ont ouvert dès 7 heures locales.

Le président Paul Kagamé au pouvoir depuis 24 ans brigue un 4e mandat consécutif de cinq ans à la tête du pays.

Le candidat du FPR qui dirige le Rwanda depuis la fin du génocide de 1994 a sonné la mobilisation dans tout le pays lors d'une campagne à l'américaine - toujours aussi adulé par des milliers de partisans, tel un héros qui incarne pour eux paix et développement - face à des adversaires très loins de l'inquiéter. Les deux candidats autorisés à affronter le président lors de ce double scrutin peinent à rassembler autant.

En 2017, Paul Kagamé avait obtenu un score de plus 98 % alors que le candidat indépendant Philippe Mpayimana avait récolté à peine plus de 0,7 % des voix et le député du Parti Vert Démocratique Frank Habineza n'avait même pas passé la barre des 0,5 % à l'occasion des dernières présidentielles.

Tous les deux ont estimé avoir battu campagne dans de bonnes conditions.