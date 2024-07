Nigeria: 22 morts dans l'effondrement d'une école, une enquête est en cours

Au Nigeria, les habitants de l’Etat du Plateau sont toujours mobilisés au lendemain de l'effondrement tragique du collège Saints Academy qui a coûté la vie à 22 élèves.

132 élèves ont été sortis des décombres, 58 personnes sont toujours hospitalisées.

Encore sous le choc, Ruth Habila, institutrice au collège Saints Academy, a décrit les moments angoissants précédant l'effondrement tragique du bâtiment. Elle a alerté les élèves dès qu'elle a repéré la fissure menaçante, exprimant sa consternation quant à l'absence de signalement préalable à la direction.

La mauvaise qualité des constructions, les contrôles insuffisants et la corruption de fonctionnaires pour contourner ces contrôles sont souvent mis en cause dans ces incidents. Les autorités de l’État du Plateau ont annoncé leur intention d’enquêter en vue de renforcer les normes de construction.

En réponse à cette tragédie, le gouverneur de l'État du Plateau, Caleb Mutfwang, a annoncé des mesures fermes, déclarant :"Cette école est désormais fermée et nous devons prendre nos responsabilités. Non seulement nous allons enquêter sur les raisons de l'effondrement de ce bâtiment, mais nous allons étendre nos investigations à toutes les écoles. Toutes les écoles, même les écoles publiques, seront inspectées afin de s'assurer qu'elles ne mettent plus en danger la vie de qui que ce soit à l’avenir.

L'accident de vendredi est le plus meurtrier survenu au Nigeria depuis novembre 2021, lorsqu'une tour en construction à Lagos, la capitale économique, s'est effondrée, faisant au moins 45 morts, pour la plupart des ouvriers du bâtiment.