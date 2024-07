Mali : au moins 21 morts dans l'attaque d'une cérémonie de mariage

Un groupe armé a attaqué une cérémonie de mariage dans le centre du Mali et a tué au moins 21 personnes, ont déclaré des habitants mercredi, alors que les dirigeants militaires de ce pays d'Afrique de l'Ouest luttent contre la violence croissante des extrémistes.

Les assaillants ont pénétré à moto dans le village de Djiguibombo, dans la ville de Bandiagara, lundi soir, alors que les habitants célébraient un mariage, selon Bakary Guindo, président du groupe de jeunes local.

"La plupart des victimes ont été égorgées", a déclaré M. Guindo. Hamidou Saye, un habitant, a déclaré que les assaillants avaient encerclé le grand nombre de personnes présentes. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, mais elle s'inscrit dans la lignée de celles du groupe extrémiste JNIM, lié à Al-Qaïda, qui vise souvent la région.

Les communautés du centre et du nord du Mali sont en proie à de telles violences depuis 2012. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans les villes du nord l'année suivante, avec l'aide des troupes françaises récemment expulsées. Les extrémistes se sont regroupés et lancent des attaques contre des villages isolés et les forces de sécurité.

Près de quatre ans après leur prise de pouvoir et le départ des forces de maintien de la paix étrangères, les dirigeants militaires du Mali n'ont guère réussi à contenir la violence. Parallèlement, un accord de paix conclu en 2015 avec les rebelles touaregs actifs dans le nord du pays s'est effondré, aggravant la crise sécuritaire.