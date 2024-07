L'Onu alerte sur la montée de l'extrême droite en Europe

Le chef des droits de l'homme de l'ONU a mis en garde mercredi contre l'augmentation de la haine et de la discrimination à travers le monde durant cette "méga année électorale".

Volker Türk, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est adressé aux journalistes au sujet des élections en France et au Royaume-Uni qui se tiennent cette semaine, et aux États-Unis plus tard dans l'année.

Volker Türk a déclaré : "Je suis toujours inquiet lorsque j'entends des récits qui dénigrent l'autre, qui déshumanisent l'autre, qui font du migrant, du réfugié, du demandeur d'asile, du groupe minoritaire, un bouc émissaire. Nous devons être très vigilants, car l'histoire nous apprend, en particulier en Europe, que la diffamation de l'autre, le dénigrement de l'autre, est le signe avant-coureur d'une situation pire encore. C'est pourquoi nous devons tirer la sonnette d'alarme."

Le haut fonctionnaire de l'ONU a dénoncé les discours populistes et extrémistes qui accompagnent la progression des partis d'extrême droite en Europe. Il a appelé à une "tolérance zéro" envers les propos haineux et hostiles aux immigrés.