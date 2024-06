Vladimir Poutine ouvert au dialogue avec l'OTAN

Vladimir Poutine a déclaré qu'il était prêt à discuter avec les pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le chef de l'État russe a fait cette déclaration vendredi, alors qu'il recevait les diplômés des écoles militaires et de maintien de l'ordre à Moscou.

Le chef du Kremlin attend désormais la réaction de l’OTAN.

"Récemment, lors de la réunion avec les dirigeants du ministère des Affaires étrangères, j'ai exposé notre vision du travail visant à créer une sécurité égale et indivisible en Eurasie. Nous sommes prêts à une large discussion internationale sur ces questions essentielles et vitales, à la fois avec nos collègues de l'Organisation de coopération de Shanghai, de la CEI, de la Communauté économique eurasienne, des BRICS, et d'autres associations internationales, des États européens et de l'OTAN, entre autres, bien sûr, au moment où ils seront prêts à le faire.", a-t-il déclaré.

Lors de la réunion avec les diplômés des écoles militaires de son pays, Vladimir Poutine a par ailleurs promis d’accroitre les capacités nucléaires de la Russie. Mais pas que, il veut aussi fournir des armes modernes à son armée.