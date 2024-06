Reporters sans Frontieres : Christophe Rivoire tire sa révérence

Christophe Deloire, qui a négocié la libération de journalistes emprisonnés dans le monde entier et offert un refuge à des reporters menacés en tant que directeur de l'organisation de défense de la liberté des médias Reporters sans frontières, est décédé samedi. Il avait 53 ans.

Il s'est éteint à Paris, entouré de ses proches, selon les membres du conseil d'administration de Reporters sans frontières (RSF).

M. Deloire était "un défenseur infatigable, sur tous les continents, de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme du journalisme, dans un contexte de chaos informationnel", a déclaré RSF dans un communiqué.

"Le journalisme était le combat de sa vie, qu'il menait avec une conviction inébranlable", ajoute le communiqué.

Doté d'une énergie débordante et d'un sourire bienveillant, même lorsqu'il émet des critiques acerbes, M. Deloire n'a cessé de voyager, en Ukraine, en Turquie, en Afrique et ailleurs, pour faire pression sur les gouvernements et défendre les journalistes emprisonnés ou menacés. Les défenseurs de la liberté de la presse de nombreux pays ont rendu hommage à son travail et ont pleuré sa disparition.

M. Deloire a aidé la journaliste russe Marina Ovsiannikova à fuir la Russie dans le cadre d'une opération secrète en 2022, après avoir été la cible de critiques pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine en direct à la télévision. RSF a également lancé un programme visant à fournir des équipements de protection et une formation aux journalistes ukrainiens après l'invasion russe.

En public et en coulisses, M. Deloire a œuvré à la libération du journaliste Olivier Dubois, détenu par des extrémistes islamistes au Mali pendant deux ans et libéré en 2023, ainsi qu'à celle d'autres reporters emprisonnés.

Au cours de ses 12 années à la tête de RSF, il a élargi le champ d'action et l'activisme du groupe et l'a rendu plus visible auprès des gouvernements. Sous sa direction, RSF a lancé l'Initiative pour la confiance dans le journalisme, un programme visant à certifier les organisations de médias afin de restaurer la confiance du public dans l'information, ainsi qu'un programme appelé Forum pour la démocratie, destiné à prévenir les menaces pesant sur la pensée et les libertés démocratiques.

Né le 22 mai 1971 à Paray-le-Monial, en Bourgogne, M. Deloire a travaillé comme journaliste d'investigation et a dirigé une grande école de journalisme française, le CFJ, avant de devenir directeur de RSF.

Il laisse dans le deuil sa femme Perrine et son fils Nathan.