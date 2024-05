Tchad : le président Mahamat Deby promet d'impulser le changement

Au Tchad, Mahamat Déby Itno a prêté serment en tant que président du pays jeudi.

Élu au cours des élections du 6 mai dernier, il succède ainsi officiellement à son père Idriss Deby Itno tué en combattant les rebelles en 2021 après avoir dirigé le pays pendant trois décennies.

"J'ai entendu votre ardent désir de changement et je vous ai compris. Jouons tous notre rôle, individuellement et collectivement, pour apporter les changements que nous espérons, que nous voulons et que nous attendons", a déclaré Mahamat Deby Itno, Président du Tchad.

Mahamat Deby Itno achève ainsi une transition contestée vers un régime démocratique après avoir pris le pouvoir il y a trois ans.

Les élections du 6 mai, longtemps retardées, ont eu lieu après trois ans de régime militaire.

Son principal rival, Succès Masra, qui avait contesté les résultats au début du mois, a démissionné de son poste de premier ministre mercredi.

"Le président Mahamat Deby, qui vient de prêter serment pour un mandat de 5 ans, suit de près tout ce qui se passe au Niger et échange des idées avec son frère le général Tchiani, afin que les deux pays puissent avancer ensemble, si Dieu le veut", a expliqué Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier ministre du Niger.

"Je m'associe à la joie du peuple tchadien qui a su écrire une page assez importante de son histoire politique avec une transition qui, malgré quelques difficultés, s'est soldée par un atterrissage heureux", a indiqué Abdou Abarry, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale.

Composé de près de 18 millions d'habitants, le Tchad n'a pas connu de transfert démocratique du pouvoir depuis qu'il est devenu indépendant en 1960, après des décennies de domination coloniale française.