Zimbabwe : les commerçants abandonnent la monnaie locale

Au Zimbabwe, le RTGS, la monnaie locale a perdu toute valeur dès la présentation de la nouvelle devise censée entrer en vigueur le 30 avril. Le secteur informel, soit moins 75 % de l'activité du pays, préfère le dollar américain.

"Quand on introduit de nouvelles mesures, on espère apporter de la stabilité et une inflation inférieure. Mais le processus nécessite discipline et sincérité. Le Zimbabwéen ordinaire n’a pas la capacité d'injecter la liquidité dans l’économie, cette possibilité incombe aux autorités qui doivent être sincères à ce sujet". Affirme Happy ZENGENI, économiste.

"Comme vous le voyez, là j'ai 15.000 RTGS qui ne me permettent même pas d'acheter des bonbons. Je ne sais même pas comment m'en débarrasser, car personne n'en veut. Le 30 avril est encore loin, mais tous les prix ont augmenté d'un dollar." Déplore, Tinashe MUREHW, changeur.

Avant l’annonce de la nouvelle monnaie adossée à l’or, le zimdollar se négociait à 28.720 contre 1 dollar américain.

"Je vends des fruits pour vivre et j’avais économisé le Dollar RTG pendant un certain temps afin de payer les frais de scolarité de mes enfants, mais on nous informe au réveil que notre argent n’a plus de valeur, je ne sais même pas quoi faire." Se plaint, Mildred Mapfumo, vendeuse.

"Vous ne pouvez plus rien acheter pour 50 centimes. Au besoin, il faut prévoir le double. Ils auraient dû faire circuler la nouvelle monnaie le jour de son lancement. Après tout, nous échangeons la monnaie zimbabwéenne contre le dollar américain." Déclare, Arnold Magaya, Membre du syndicat des changeurs.

L'introduction d'une nouvelle monnaie n'est pas chose nouvelle au Zimbabwe. L'on a assisté à l'arrivée du Dollar RTG qui est à présent, voué à disparaître bientôt ; avant cela, il y avait les chèques au porteur. Mais la question de savoir si la nouvelle ZIG pourra contenir l'inflation dans le pays.

Gracious Nyathi, Africa News, Harare, Zimbabwe