Burkina Faso : des survivants racontent le massacre de Zaongo

Des femmes tuées avec des bébés enroulés contre leur corps, des enfants sans vie entrelacés les uns aux autres, un bébé de deux mois face contre terre avec des chiots rampant sur son petit corps. Ces scènes sont horribles, mais cet agriculteur de 32 ans a jugé nécessaire de les documenter, afin de prouver le carnage qui s'est produit dans son village du centre du Burkina Faso.

Plus d'une douzaine de membres de sa famille ont été tués le 5 novembre lorsque les forces de sécurité ont attaqué avec des camionnettes, des fusils et des drones, déclare-t-il à l'Associated Press sous couvert d'anonymat. Il explique qu'il s'était caché dans chez un voisin et avait pris une série de photos avant de s'enfuir le lendemain matin.

Des dizaines d'autres personnes ont été tuées ce jour-là dans le village de Zaongo, selon son récit et celui de deux autres survivants, ainsi que selon un rapport de l'ONU citant des chiffres du gouvernement. Les images que l'homme a envoyées à AP et les entretiens avec les trois survivants sont de rares témoignages de première main dans un contexte de forte augmentation des meurtres de civils par les forces de sécurité du Burkina Faso, alors que la junte s'efforce de repousser une insurrection djihadiste croissante et attaque les citoyens sous le couvert de la lutte contre le terrorisme.

La plupart des attaques - y compris le meurtre d'enfants par des soldats dans une base militaire l'année dernière, révélé par une enquête de l'AP - restent impunies et ne sont pas signalées dans un pays dirigé par des dirigeants répressifs qui réduisent au silence les dissidents présumés.

Plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis que la violence djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique a frappé cette nation ouest-africaine il y a neuf ans, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis. Les combats ont divisé une population autrefois pacifique, bloqué des dizaines de villes et conduit à deux coups d'État militaires.

Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur l'attaque du 5 novembre. Auparavant, les autorités avaient nié avoir tué des civils et déclaré que les djihadistes se déguisaient souvent en soldats.

Les trois survivants ont déclaré à AP qu'ils étaient certains que les hommes étaient des membres des forces de sécurité et non des djihadistes. Ils les ont décrits portant des uniformes militaires, l'un d'entre eux portant un drapeau du Burkina Faso. Le fermier a vu un hélicoptère se diriger vers le village après l'attaque - ces appareils ne sont utilisés que par l'armée, pas par les insurgés.

Les Nations unies ont exhorté le gouvernement à mener une enquête, à demander des comptes aux responsables et à indemniser les victimes, a déclaré Seif Magango, du Bureau des droits de l'homme des Nations unies. Le bureau du procureur du Burkina Faso soutient avoir ouvert une enquête. Quatre mois plus tard, les survivants disent qu'ils n'ont aucune nouvelle.

Le fermier a entendu des coups de feu au loin, tôt le matin. La violence dans la province de Namentenga est fréquente, selon les habitants - les fusillades et les patrouilles de soldats sont monnaie courante. Mais ce dimanche était différent.

Vers 15 h, raconte l'agriculteur, des centaines d'hommes - la plupart en treillis militaire - ont fait irruption sur des motos et des camions et ont commencé à tuer des gens sans discernement. Il s'est caché chez son voisin et, après des heures de coups de feu, l'homme au drapeau est entré.

"Le soldat nous a dit que ses collègues se trouvaient dans l'autre enceinte", raconte l'agriculteur. "Il a dit qu'il ne voulait pas nous faire de mal, mais que si les autres s'apercevaient que nous étions encore en vie, ils nous tueraient."

Lorsque les tirs ont cessé, il a quitté l'enceinte et a vu Zaongo jonché de morts. "Ces gens cherchaient un abri dans leurs huttes, mais ils les ont massacrés", a déclaré l'agriculteur.

On ne sait pas exactement ce qui a motivé l'attaque, mais les habitants ont déclaré que la plupart du temps, les forces de sécurité pensent que les villageois travaillent avec des extrémistes.

Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022, la junte a menacé des groupes de défense des droits et des journalistes et a mené des attaques contre des civils. Elle est sur le pied de guerre pour tenter de repousser les djihadistes, qui se sont emparés de plus de la moitié du pays, selon les analystes et les experts du conflit.

La junte prend ses distances avec les nations régionales et occidentales qui ne sont pas d'accord avec son approche. Cette année, elle a quitté le bloc économique régional d'Afrique de l'Ouest et a créé une alliance avec le Mali et le Niger, également dirigés par des juntes militaires.

La junte a rompu ses liens militaires avec l'ancien colonisateur, la France. Les autorités ont accueilli plusieurs dizaines de Russes chargés en partie de maintenir la junte au pouvoir, selon plusieurs experts en conflits et un diplomate.

En novembre, quelques jours après le massacre de Zaongo, 50 Russes sont arrivés au Burkina Faso pour protéger la junte, influencer l'opinion publique et fournir des services de sécurité, a déclaré Lou Osborn de All Eyes on Wagner, un projet axé sur le groupe de mercenaires russes, qui opère dans une poignée de pays africains.

Les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient réduit et suspendu leur aide à l'armée du Burkina Faso, mais qu'ils continuaient à fournir des équipements non létaux aux forces de sécurité civiles telles que la police nationale. En janvier, ils ont livré près de 100 vélos et pick-up.

Dans un communiqué, le département d'État a indiqué qu'il avait fourni 16 millions de dollars d'"aide au renforcement des capacités antiterroristes" depuis 2022. "Nous n'avons pas connaissance d'un détournement ou d'une mauvaise utilisation des équipements récents. Nous prenons les allégations au sérieux et continuerons à les surveiller et à les évaluer."

Lors de l'attaque du 5 novembre, des hommes en uniforme militaire parlant français et la langue locale Moore ont appelé les hommes à quitter leurs maisons, a déclaré une mère de famille de 45 ans à l'agence AP. Par la fenêtre de la maison où elle se cachait, elle a vu des membres de sa famille tués - plus de 15.

Elle raconte qu'un soldat lui a fait signe de s'allonger en silence. Les hommes étaient habillés, ressemblaient et parlaient comme des soldats qui passent pour inspecter les documents des gens, a-t-elle dit.

Le troisième survivant qui a parlé à AP, un homme de 55 ans, a déclaré que les villageois avaient été accusés de travailler avec des djihadistes parce qu'ils avaient refusé de rejoindre les dizaines de milliers de volontaires qui se battent aux côtés de l'armée.

Le recrutement fait partie de la stratégie de la junte. Les habitants ont déclaré que cela contribuait aux meurtres de civils, car les volontaires rassemblent tous ceux qu'ils soupçonnent d'avoir des liens avec l'extrémisme, et que cela incitait les djihadistes à attaquer les communautés où se trouvaient des volontaires.

Les civils sont pris entre deux feux alors que la violence s'intensifie. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées et des dizaines de milliers d'autres souffrent de la faim, selon l'ONU.

Les survivants craignent que des corps pourrissent encore sur le sol à Zaongo, aujourd'hui occupée par les djihadistes. Certains membres de la famille sont revenus une semaine après les décès, mais il y avait trop de corps et pas assez de temps pour les enterrer, ont-ils déclaré.

On ne sait toujours pas combien de personnes ont été tuées - les rapports des survivants, de l'ONU et des groupes d'aide varient, allant de 70 à plus de 200. Les survivants, déplacés dans différentes parties du pays, demandent au gouvernement de tenir les tueurs pour responsables.

"Lorsqu'une porte claque ou qu'un enfant crie, nous avons peur", a déclaré une survivante à AP. "Si nous retournons là-bas, nous mourrons."