Mozambique : plus de 70 enfants disparus après une attaque à Cabo Delgado

Une recrudescence de nouvelles attaques par un groupe affilié à l'État islamique dans la province de Cabo Delgado au Mozambique a laissé plus de 70 enfants disparus, avec la crainte qu'ils se soient noyés dans une rivière ou qu'ils aient été enlevés alors que des milliers de familles ont fui, ont déclaré les autorités locales et un groupe d'organismes d'aide.

Selon un rapport publié mercredi par le groupe de travail sur la protection, un réseau d'organisations non gouvernementales et d'agences des Nations unies, une trentaine de familles cherchant actuellement refuge dans la province de Nampula, au sud, ont demandé à la police de les aider à retrouver leurs enfants.

Les attaques ont touché des zones qui avaient été épargnées depuis le début de l'insurrection djihadiste à Cabo Delgado en 2017. Elles pourraient marquer une nouvelle étape dans une crise qui, selon les organisations humanitaires, a forcé plus d'un million de personnes à fuir leurs foyers pendant sept années de violence. Des milliers de personnes ont été tuées.

Cabo Delgado, la province la plus septentrionale du Mozambique, frontalière de la Tanzanie, a été placée sous les feux de la rampe internationale en 2020 et 2021 lorsque des insurgés ont été accusés d'avoir procédé à des décapitations massives, y compris d'enfants.

L'agence des Nations Unies pour les migrations a déclaré que 100 000 personnes ont été déplacées entre début février et début mars après que les combattants de l'État islamique au Mozambique ont lancé une nouvelle offensive depuis leur centre dans la région côtière centrale de Cabo Delgado vers le sud. Plus de 61 000 de ces personnes déplacées étaient des enfants.

Save the Children a déclaré qu'il s'agissait du plus grand déplacement d'enfants à Cabo Delgado depuis 18 mois. "Des rapports répétés font état de décapitations et d'enlèvements, y compris de nombreux enfants victimes", a déclaré Save the Children.

Le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, se trouve à Cabo Delgado et devait faire le point sur la situation et la réponse humanitaire jeudi.

Au total, 72 enfants ont été portés disparus après les récentes attaques, a déclaré Albertina Ussene, directrice de l'égalité des sexes, de l'enfance et de l'action sociale du gouvernement provincial de Nampula, citée par l'agence de presse Lusa. Mme Ussene a déclaré lors d'une réunion de fonctionnaires provinciaux cette semaine que 29 autres enfants avaient retrouvé leur famille.

Le rapport du groupe de travail sur la protection indique qu'environ 27 villages du sud de Cabo Delgado ont été attaqués à la fin du mois dernier. Il indique que des enfants et des personnes âgées se seraient noyés en tentant de s'enfuir et que certains hommes auraient été kidnappés.

Le rapport indique qu'un nombre non confirmé de personnes ont été tuées et que 500 bâtiments, dont des maisons, des églises et des marchés, ont été détruits.

L'agence des Nations unies pour l'enfance a déclaré que le déplacement de dizaines de milliers de personnes supplémentaires risque d'exacerber les épidémies de choléra en raison de la surpopulation et du manque d'eau potable et d'installations sanitaires dans les sites de déplacement.

Les attaques des insurgés ont été limitées à Cabo Delgado l'année dernière. Le chef de l'armée mozambicaine, le général de division Tiago Nampele, a déclaré en décembre que la province troublée était "sécurisée à 90-95%".

Mais au cours du week-end, les combattants de l'État islamique du Mozambique ont occupé la ville côtière de Quissanga, l'une des capitales de district de Cabo Delgado, que l'armée mozambicaine avait laissée sans protection. Le lendemain, les insurgés ont décapité trois membres des forces de sécurité sur une île voisine.

La capacité de l'armée à mettre un terme aux massacres a longtemps été mise en doute.

Le Mozambique combat les militants djihadistes dans le nord depuis octobre 2017. Initialement connu sous le nom d'Ansar al-Sunna, le groupe d'insurgés s'est affilié à l'État islamique en 2019. Il est composé principalement de Mozambicains, avec quelques combattants venant de Tanzanie et de plus loin à l'étranger.

Les objectifs politiques de l'État islamique au Mozambique n'ont pas été explicitement énoncés, mais il a récemment tenté d'imposer la loi islamique dans les zones sous son influence.

Piers Pigou, responsable de l'Afrique australe à l'Institut d'études de sécurité, a déclaré que les récents déplacements massifs montraient à quel point la sécurité à Cabo Delgado restait fragile.

"Le gouvernement reconnaît que seule une poignée d'insurgés peut générer une incertitude généralisée", a-t-il déclaré. "Cela ne changera pas tant que les communautés ne croiront pas davantage que les forces de sécurité seront en mesure d'assurer la stabilité nécessaire".