La Somalie devient le 8e membre de la Communauté d'Afrique de l'Est

La Somalie est désormais membre à part entière de la Communauté de l’Afrique de l’Est.

Le ministre somalien du Commerce et de l’Industrie, Jibril Abdirashid Haji a présenté le document de ratification du traité d’adhésion au Secrétaire général de l'organisation, lundi, lors d’une brève cérémonie au siège de la CAE à Arusha, en Tanzanie. Cet acte complète le processus d'admission.

La Somalie, qui possède le plus long littoral de plus de 3 000 km d’Afrique, reliant l’Afrique à la péninsule arabique, devient le huitième membre de la CAE après la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya.

« À l’occasion du dépôt aujourd’hui par la Somalie des instruments de ratification avec le Secrétaire général, la Somalie pourra lancer le processus d’adhésion aux domaines de coopération de la CAE », a déclaré le Dr Mathuki, chef du Secrétariat de la CAE.

Les domaines comprennent le commerce, l’investissement, le développement industriel et la libre circulation des personnes, de la main-d’œuvre et des services, a-t-il ajouté.

« La Somalie a maintenant le feu vert pour contribuer à l’élaboration d’une feuille de route pour son intégration à la CAE », a déclaré le Dr Mathuki.

La feuille de route détaillera la façon dont le pays mettra en œuvre les quatre piliers de la CAE : l’Union douanière, le Marché commun, l’Union monétaire et la Fédération politique.

« Au cours des prochaines semaines, nous mettrons la Somalie au courant de l’état du processus d’intégration de la CAE, dans tous les piliers de l’intégration régionale. »

M. Abdi a déclaré que son pays était désireux de contribuer à l’intégration de la CAE en tirant parti de son emplacement stratégique et des ressources nationales abondantes au profit de toute la région.

« Nous reconnaissons l’importance d’ajouter de la valeur à la Communauté, de renforcer la collaboration avec nos voisins et de promouvoir le développement économique et social régional par le biais d’échanges commerciaux accrus, d’accords bilatéraux, de programmes et de projets conjoints », a-t-il déclaré.

La Somalie devrait désigner un ministère et nommer un ministre pour coordonner les affaires de la CAE, comme l’exige le Traité.

Il devrait également élire neuf députés à l’Assemblée législative d’Afrique de l’Est (Eala) et nommer un juge pour siéger à la division de première instance de la Cour de justice d’Afrique de l’Est (EACJ).