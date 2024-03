Iles Canaries : 4 migrants morts sur un bateau provenant de Mauritanie

Quatre migrants ont été retrouvés morts et 64 ont été secourus lorsqu'un bateau en provenance de Mauritanie a atteint les îles Canaries en Espagne après une dangereuse traversée de l'Atlantique depuis l'Afrique de l'Ouest, a déclaré le service de sauvetage maritime espagnol.

Les migrants sont arrivés sur l'île d'El Hierro tard dans la soirée de mardi. Parmi les survivants, on compte deux femmes et neuf mineurs, a indiqué le service.

En mauvaise santé, deux personnes ont été transférées par hélicoptère vers un hôpital de l'île de Tenerife, tandis que 14 autres ont été emmenées dans un hôpital local d'El Hierro pour y être soignées principalement pour hypothermie et déshydratation, selon un message publié sur X par un service d'urgence local.

Près de 12 000 migrants fuyant la pauvreté, les conflits et l'instabilité en Afrique de l'Ouest ont débarqué sur l'archipel espagnol au cours des deux premiers mois de l'année, selon le ministère espagnol de l'intérieur.

Ce chiffre est plus de six fois supérieur à celui de l'année dernière. El Hierro, la plus occidentale des îles Canaries, est la plus touchée par les arrivées.

La plupart des migrants sont partis de la côte mauritanienne sur des bateaux de pêche artisanale appelés pirogues et ont navigué pendant plusieurs jours contre les vents violents et les courants de l'Atlantique. Si des milliers de personnes ont survécu à ce voyage risqué, beaucoup meurent ou disparaissent en cours de route, les restes étant parfois rejetés de l'autre côté de l'Atlantique.

Selon le projet "Missing Migrants" de l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 191 migrants ont été déclarés morts ou disparus jusqu'à présent en 2024 alors qu'ils tentaient d'atteindre les îles Canaries.

Mais ce chiffre serait sous-estimé.