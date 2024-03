Kenya : le Premier ministre haïtien tente d'accélérer l'envoi de policiers

Le Premier ministre haïtien est arrivé jeudi au Kenya pour tenter de sauver un plan visant à ce que ce pays africain déploie 1 000 policiers dans la nation caribéenne pour aider à lutter contre la violence des gangs.

Le Kenya a accepté en octobre de déployer une force de police internationale autorisée par l'ONU en Haïti, mais la Haute Cour kenyane a jugé ce projet inconstitutionnel en janvier, notamment en raison de l'absence d'"accords réciproques" entre les deux pays.

Le bureau du Premier ministre haïtien Ariel Henry a déclaré qu'il se rendait à l'invitation du président kenyan William Ruto pour "finaliser les modalités" des accords entre les deux pays sur le déploiement, qui enverrait 1 000 policiers kenyans en Haïti.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement comment, ou si, les accords pourraient contourner la décision de la Cour, qui a également déclaré que le service de police nationale du Kenya ne peut pas être déployé en dehors du pays.

M. Ruto et M. Henry se sont rencontrés jeudi à la State House de Nairobi.

M. Ruto a déclaré dans un message publié sur X que le Kenya s'associait au peuple haïtien en raison d'un héritage commun. "Nous offrons l'expérience et l'expertise de notre police" pour la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, a déclaré M. Ruto.

Ekuru Aukot, un leader de l'opposition qui a contesté le déploiement devant les tribunaux, a déclaré que même si le gouvernement kenyan établissait un accord approprié avec Haïti, son Premier ministre n'avait pas la légitimité nécessaire pour signer le document au nom du pays.

M. Henry s'est engagé à plusieurs reprises à organiser des élections depuis qu'il a prêté serment en tant que Premier ministre et président par intérim après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, mais lui et d'autres responsables affirment que la violence des gangs ne leur a pas permis d'aller de l'avant avec ces promesses.

Les dirigeants des Caraïbes ont déclaré mercredi que M. Henry avait accepté d'organiser des élections générales d'ici à la mi-2025.

M. Aukot a déclaré qu'il s'opposait également au déploiement parce que le Kenya est confronté à des problèmes de sécurité qui nécessitent l'intervention de la police. Parmi eux, le groupe extrémiste al-Shabab, basé en Somalie et lié à Al-Qaïda, mène depuis 2011 des attaques en représailles contre le Kenya qui a envoyé ses troupes en Somalie pour combattre les terroristes. Il a également cité les taux élevés de criminalité, notamment le vol de bétail dans le nord-ouest du Kenya.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont également noté que la police kenyane est impliquée depuis des années dans des violations des droits de l'homme, y compris des exécutions extrajudiciaires.

En Haïti, les gangs sont devenus plus puissants et l'instabilité politique s'est accrue depuis l'assassinat du président Moïse, qui avait été confronté à des manifestations appelant à sa démission en raison d'accusations de corruption et d'allégations selon lesquelles son mandat de cinq ans avait expiré.

Plus de 8 400 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées en Haïti en 2023, soit plus du double qu'en 2022. Les gangs continuent de se disputer le territoire et on estime qu'ils contrôlent jusqu'à 80% de Port-au-Prince.