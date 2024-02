Égypte : au moins 10 morts dans le naufrage d'un ferry

Un ferry transportant des travailleurs journaliers a coulé sur le Nil à proximité de la capitale égyptienne, tuant au moins 10 des 15 personnes qui se trouvaient à bord, ont annoncé les autorités lundi.

Les cinq survivants ont été transportés à l'hôpital, a indiqué le ministère de la Main-d'œuvre dans un communiqué. La cause du naufrage n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Le ministère a accordé une indemnisation de 200 000 livres égyptiennes à chaque famille des personnes décédées et de 20 000 livres égyptiennes à chacun des cinq blessés.

Les ouvriers se rendaient à leur travail dans une entreprise de construction locale. Il a fallu des heures aux équipes de secours pour récupérer les corps, selon les médias locaux qui ont diffusé des vidéos en direct sur les réseaux sociaux montrant des plongeurs à la recherche des morts tandis que les villageois attendaient sur les rives du Nil.

L'incident s'est produit dans la ville de Monshat el-Kanater à Gizeh, l'une des trois provinces formant le Grand Caire.

De nombreux Égyptiens se déplacent quotidiennement en bateau, en particulier en Haute-Égypte et dans le delta du Nil. La navigation sur le Nil est également un passe-temps favori pendant les vacances dans le pays le plus peuplé du monde arabe.

Les accidents de ferry, de chemin de fer et de route sont fréquents en Égypte, principalement en raison du manque d'entretien et de l'absence de réglementation.

En 2022, deux personnes sont mortes et huit ont été portées disparues après qu'un petit camion dans lequel elles se trouvaient a glissé d'un ferry et plongé dans le Nil. En 2015, 35 personnes ont trouvé la mort dans une collision entre un bateau de passagers et un chaland sur le Nil.