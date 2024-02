Gaza : Volker Türk préoccupé par la destruction des infrastructures

Volker Türk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a exprimé depuis jeudi sa profonde préoccupation face à la destruction généralisée des infrastructures civiles par les forces de défense israéliennes à Gaza.

Turk a rappelé aux autorités israéliennes que l'article 53 de la Quatrième Convention de Genève interdit la destruction par la Puissance occupante des biens appartenant à des particuliers.

"Les Forces de défense israéliennes seraient en train de détruire tous les bâtiments de la bande de Gaza situés à moins d’un kilomètre de la barrière entre Israël et Gaza, nettoyant ainsi la zone dans le but de créer une zone tampon... La destruction massive de biens, non justifiée par des nécessités militaires et effectuée illégalement et sans motif, constitue une grave violation de la Quatrième Convention de Genève et un crime de guerre", a déclaré Türk.

L'ONU a déclaré que des démolitions avaient également eu lieu à Beit Hanoun, au nord de l'enclave, à Shujaiyeh, dans la ville de Gaza, et dans le camp de Nuseirat, au centre de Gaza. des des démolitions avaient également été signalées dans d'autres régions, avec des informations faisant état de la destruction de nombreux bâtiments résidentiels à Khan Younis ces dernières semaines.