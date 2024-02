En Bosnie, le Mémorial de la Drina pour honorer les migrants disparus

Dans les villes bordant une section de la rivière Drina, formant une frontière naturelle entre la Bosnie et la Serbie, des tombes simples et durables marquent les derniers lieux de repos de dizaines de migrants qui se sont noyés ces dernières années en essayant de rejoindre l'Europe occidentale.

Leurs corps souvent en décomposition ont été récupérés du côté bosnien de la frontière, examinés par un médecin légiste, puis enterrés - non identifiés et non réclamés - sans que personne ne marque la fin de leur vie.

Nenad Jovanovic, responsable du service local de recherche et de sauvetage dans la petite ville de Bijeljina, a déclaré que son équipe récupère jusqu'à dix corps par an dans la rivière.

"Les corps sont parfois dans une phase de décomposition si avancée qu'il est très difficile de déterminer leur âge approximatif, cela ne peut être fait que par un examen pathologique", a-t-il ajouté.

Les pierres tombales ont récemment remplacé les marqueurs en bois délabrés sous lesquels les restes de 41 personnes, en quête d'une vie meilleure en Europe, étaient initialement enterrés.

Les corps avaient tous été récupérés de la rivière depuis 2017 et enterrés dans des cimetières locaux de trois villes frontalières de l'est de la Bosnie.

Les pierres tombales servent de rappel visuel d'un effort prolongé par des philanthropes locaux pour "préserver la dignité des victimes anonymes" qui ont trouvé leur fin dans le pays balkanique, et espérons aussi les rendre plus facilement identifiables si leurs familles viennent un jour les chercher.

Les migrants entrent généralement en Bosnie depuis le sud-est, traversant des forêts denses et franchissant les rivières qui la séparent de la Serbie et du Monténégro, puis traversent le pays pour atteindre une poche au nord-ouest, bordant l'État membre de l'Union européenne, la Croatie.

La Bosnie ne s'est jamais vraiment remise de sa guerre interne brutale dans les années 1990, qui a fait plus de 100 000 morts et contraint plus de 2 millions de personnes, soit plus de la moitié de sa population, à fuir leurs foyers.

Initialement, la Bosnie a eu du mal à abriter les nouveaux arrivants, obligeant des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés à former des camps de fortune sordides dans différentes parties de son territoire tout en cherchant une chance de se rendre en Europe occidentale.

Le Dr. Vidak Simic a examiné plus de 40 corps de migrants et de réfugiés jusqu'à présent récupérés de la rivière. Beaucoup d'autres n'ont jamais été retrouvés.

En vertu des lois locales, des échantillons d'os sont prélevés sur les corps non identifiés avant qu'ils ne soient enterrés dans des fosses communes.

Les échantillons doivent être conservés pendant six mois au cas où quelqu'un viendrait chercher un parent disparu et aurait besoin d'un échantillon d'ADN pour comparaison.

"Toutes ces personnes sont enregistrées comme non identifiées, mais elles avaient toutes un nom et un prénom, elles avaient des pères, des mères, des frères et des sœurs; c'est pourquoi je fais ce que je fais", a expliqué Simic.

Cependant, Simic garde les échantillons d'os des migrants non nommés bien au-delà du délai fixé par la loi.

Il plaide en faveur de la mise en place d'une procédure obligatoire pour effectuer des tests ADN sur tous ces échantillons et pour la création d'une base de données en ligne où les proches de pays lointains à la recherche de leurs proches disparus dans les Balkans peuvent y accéder.

Pendant ce temps, le Dr. Vidak Simic - qui note également les cicatrices ou marques d'identification sur les corps qu'il examine et conserve des découpes de leurs vêtements - est heureux d'aider tous ceux qui cherchent un migrant ou un réfugié disparu.

"Je ne suis pas censé partager certaines des informations que j'ai, mais je le fais quand même par conviction que chaque corps, chaque âme, doit trouver son chemin vers chez lui, vers sa patrie, sa ville natale, son village d'origine. C'est pourquoi je partage l'information", a-t-il déclaré.

Les autorités municipales, les pompes funèbres et d'autres ont embrassé l'idée et une organisation autrichienne de défense des droits de l'homme, SOS Balkanroute, a apporté un soutien financier.

Ainsi, dans les derniers jours de janvier, les clusters de tombes envahies de végétation dans les cimetières publics de trois villes le long de la Drina ont été dégagés.

Les marqueurs en bois pourrissant ont été retirés et remplacés par des pierres tombales en marbre noir.

Au cimetière de Bijeljina, où près de la moitié de tous les migrants non identifiés tirés de la Drina jusqu'à présent sont enterrés, 41 arbres ont été plantés et un mémorial pour les noyés a été érigé.

Façonné comme les pierres tombales et fait de la même pierre, le mémorial porte un message simple gravé en lettres d'or: "Les migrants et les réfugiés à la mémoire desquels ces arbres ont été plantés sont enterrés ici; nous ne vous oublierons jamais et vos rêves qui ont été brisés dans la rivière Drina."