Attaques en Mer Rouge : Djibouti renforce sa surveillance maritime

Dans le contexte de montée des tensions en mer Rouge, Djibouti intensifie ses opérations de surveillance le long de ses voies maritimes stratégiques.

La crise en cours, alimentée par les attaques des militants Houthi du Yemen contre des navires de gouvernements en lien avec Israël, incite les autorités à prendre des mesures pour protéger la stabilité de la région.

Situé au carrefour des routes maritimes reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, le détroit de Bab el-Mandeb est au cœur de cette crise. Djibouti, en tant que nation clé dans la région, se trouve directement impacté par les tensions croissantes.

Malgré sa remarquable croissance économique, Djibouti reconnaît les risques que représentent les tensions actuelles pour sa stabilité économique. C'est pourquoi les autorités des gardes-côtes renforcent leurs patrouilles pour sécuriser la zone maritime et éviter toute perturbation majeure.

Djibouti abrite plusieurs bases militaires, mais ne fait pas partie de la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui a lancé des frappes aériennes contre le groupe Houthi.

Cependant, le colonel Bogoreh affirme que le pays croit en la coopération avec d'autres nations afin d’assurer la sécurité de cette route maritime stratégique.

"Nous avons beaucoup d'amis de plusieurs pays qui travaillent en mer. Et certains d'entre eux ont été [stationnés] en isolement sur la côte. Nous travaillons en étroite collaboration, nous allons collaborer et coordonner toutes les missions liées à la sécurité.”

Cette initiative vise à prévenir toute escalade des tensions dans la région de la mer Rouge et à protéger les intérêts économiques et sécuritaires de Djibouti et de ses voisins.