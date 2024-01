L'Iran se dédouane de l'attaque contre la base américaine en Jordanie

Le ministre iranien du Renseignement Ismail Khatib a déclaré lundi que les groupes militants soutenus par l'Iran prenaient leurs propres décisions sur la manière de gérer la « présence agressive » de l'Amérique.

"La résistance dans la région agit contre la présence agressive américaine sur la base de ses propres décisions et politiques. Elle agit sur la base de ce qu'elle considère (juste)", a déclaré Ismail Khatib.

Ces commentaires font suite à une frappe de drone nocturne qui a tué trois soldats américains et blessé des dizaines d'autres dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne.

Le président Joe Biden a déclaré dimanche que les États-Unis « répondraient » à cette l’attaque.

Biden a imputé aux milices soutenues par l’Iran les premiers décès américains après des mois de frappes menées par de tels groupes contre les forces américaines à travers le Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Face au risque croissant d’escalade militaire dans la région, les responsables américains s’efforçaient d’identifier de manière concluante le groupe précis responsable de l’attaque, mais ils ont estimé que l’un des nombreux groupes soutenus par l’Iran était derrière cette attaque.

Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, les milices soutenues par l’Iran ont frappé plus de 60 fois des installations militaires américaines en Irak et en Syrie plus de 90 fois, avec une combinaison de drones, de roquettes, de mortiers et de missiles balistiques.

L’attaque de dimanche était la première visant les troupes américaines en Jordanie pendant la guerre entre Israël et le Hamas et la première à entraîner la perte de vies américaines.

De nombreux membres du personnel américain ont été blessés, dont certains ont subi des traumatismes crâniens, lors des attaques.