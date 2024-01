Rhinocéros Blancs du Nord : la FIV comme espoir de préservation

Pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques ont réalisé avec succès l'implantation d'un embryon chez une femelle de rhinocéros blanc du Sud. Cette avancée majeure offre la perspective de sauver les quelques rhinocéros blancs du Nord encore présents en captivité.

Au cœur de la réserve d'Ol Pejeta au Kenya, Najin et Fatu, les derniers représentants des rhinocéros blancs du Nord, sont sous une protection attentive.

Ces deux femelles, malheureusement ni jeunes ni en parfaite santé, ne sont plus en mesure de porter une grossesse complète. Depuis la disparition du dernier mâle en 2018, l'avenir de cette espèce en voie d'extinction repose désormais sur l'intervention cruciale de leur cousin du Sud.

Cependant, une lueur d'espoir émane du groupe international de scientifiques, BioRescue, qui affirme avoir démontré que les techniques de fécondation in vitro (FIV) pourraient être la clé du salut. Ils rapportent qu'une femelle rhinocéros blanc du Sud a été enceinte d'un embryon de rhinocéros blanc du Sud.

Malheureusement, cette grossesse historique s'est soldée par le décès de la mère rhinocéros et de son embryon après 70 jours, victimes d'une infection bactérienne.

Néanmoins, l'équipe de BioRescue considère cette grossesse comme une réussite majeure, la première du genre dans le monde pour un rhinocéros conçu par FIV. Le professeur Thomas Hildebrandt, chercheur principal de BioRescue et responsable du département de reproduction, souligne l'importance de cette avancée : "Nous avons maintenant la preuve claire qu'un embryon congelé, décongelé, produit en laboratoire peut donner naissance à une nouvelle vie, et c'est ce que nous souhaitons pour le rhinocéros blanc du Nord."

La procédure a été réalisée en implantant un embryon de rhinocéros blanc du Sud dans une mère porteuse de la même espèce le 24 septembre 2023. La grossesse de 70 jours a abouti à un embryon mâle bien développé de 6,4 centimètres, une information dont l'équipe n'a eu connaissance qu'à la fin de novembre 2023 lors de l'examen post-mortem de la femelle rhinocéros, victime d'une infection bactérienne due à des spores de la souche de clostridium.

La sécurité des mères porteuses restantes et des deux derniers rhinocéros blancs du Nord, Najin et Fatu, a été assurée par des mises en quarantaine et un programme de vaccination. Les scientifiques affirment que la mort de la mère porteuse et de son embryon n'était pas liée à la grossesse, et que le succès de l'implantation et la durée de la grossesse sont des signes positifs pour la mission de sauver le rhinocéros blanc du Nord de l'extinction.

La prochaine étape pour les scientifiques consiste à sélectionner et préparer un "taureau appât" pour déterminer le moment propice à l'implantation des embryons chez les mères porteuses potentielles, en veillant à choisir un animal reproductivement viable.

Hildebrandt explique : "Nous évaluons la santé productive de chaque individu afin d'avoir une meilleure idée du résultat de notre intervention. C'est un programme très complexe, et nous sommes très, très heureux d'avoir atteint cette étape. Avant, il s'agissait de collecter des ovocytes chez le rhinocéros, car c'est une procédure très délicate pour récolter des ovocytes chez un individu de deux tonnes. Ensuite, la prochaine étape que nous avons atteinte était de produire à partir de ces ovocytes en éprouvette les premiers embryons. Et maintenant, nous pouvons montrer que même les embryons, lorsqu'ils sont congelés et conservés dans de l'azote liquide pendant plusieurs années, peuvent être décongelés et sont capables de donner naissance à une nouvelle vie."

Bien que le processus puisse prendre plusieurs mois, les scientifiques espèrent qu'après cette étape, ils pourront réaliser le transfert d'embryon chez un rhinocéros blanc du Nord, ouvrant ainsi la voie à la première naissance d'un bébé rhinocéros blanc du Nord par reproduction artificielle.

Hildebrandt souligne que, bien que portés à terme par des rhinocéros blancs du Sud, les petits nés seront exclusivement des rhinocéros blancs du Nord. Cependant, en raison des différences comportementales entre les deux espèces, les rhinocéros blancs du Nord restants joueront un rôle crucial dans la socialisation des jeunes.

"Cette mission a été longue et difficile, et bien que le chemin à parcourir soit encore long, les scientifiques considèrent ce succès comme un réconfort pour le voyage à venir. La science ne s'arrête pas avec la FIV, souligne Hildebrandt. "Le dernier rhinocéros blanc du Nord est né en 2000, il y a eu un hiatus de plus de 20 ans, mais avec cette nouvelle technologie, nous pensons avoir une chance réelle de réaliser la première grossesse de cette magnifique espèce cette année. La durée de la grossesse d'un rhinocéros est de 16 mois, c'est donc un long voyage pour le bébé. Cependant, cela nous amène aux naissances au début de 2026. Et à partir de là, nous aurons beaucoup plus de rhinocéros, car nous avons déjà 30 embryons, des embryons purs de rhinocéros blanc du Nord qui attendent tous d'être transférés. En outre, nous travaillons sur la variation génétique, la technologie des cellules souches, utilisant des cellules de peau d'animaux décédés pour fournir plus de gènes à la population" a déclaré le scientifique.