Nigeria : l'armée appelle à se battre contre les terroristes

Lors d'une conférence de presse à Abuja jeudi, le général de division Edward Buba, directeur des opérations médiatiques de la défense, a souligné l'importance de sensibiliser les citoyens à la sécurité et de fournir des informations afin de soutenir les efforts militaires.

Il a assuré au public que l'armée agirait en fonction d'informations crédibles, ajoutant que l'objectif du Quartier Général de la Défense pour l'année 2024 était de localiser et d'éliminer les terroristes, les privant ainsi de la capacité de terroriser les citoyens à travers le pays.

Déclarant que l'objectif des opérations en cours demeurait inchangé et clair en cette nouvelle année 2024, le général a affirmé : "Nous visons à trouver et à détruire les terroristes, où qu'ils se cachent, afin d'assurer leur défaite durable. Ainsi, les terroristes ne pourront plus terroriser ni blesser les citoyens à travers le pays."

Cette déclaration s'inscrit dans la politique du gouvernement, laquelle a conduit l'armée nigériane à neutraliser le chef Ba'a Shuwa de l'organisation terroriste Iswap ainsi que des dizaines d'autres terroristes au cours d'une opération aérienne menée dans l'État de Borno, dans le nord-est du pays.

Iswap représente la branche ouest-africaine de l'organisation Daech.