Kenya : un motocycliste mortellement attaqué par un lion

La police kenyane a retrouvé lundi le corps d'un homme qui aurait été attaqué par un lion alors qu'il circulait à moto près d'une réserve nationale dans le sud du pays.

La police a été informée par des membres de la communauté de la présence d'une moto abandonnée le long d'une route près de la zone forestière de Marere, à proximité de la réserve nationale de Shimba Hills.

Les agents ont vu des empreintes de lion qui menaient de la moto à un fourré où ils ont trouvé les restes d'un homme mort, selon un rapport de police.

La population de lions était en déclin au Kenya il y a un peu plus de dix ans, principalement en raison des conflits entre l'homme et la faune. Le gouvernement a classé les lions dans la catégorie des espèces menacées, avec une population estimée à 2 000 individus en 2010. Selon une étude plus récente, leur nombre s'élèverait à 2 489.