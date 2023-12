Kenya : enquête sur de possibles meurtres dans une plantation de Del Monte

La police kényane enquête sur des accusations de meurtres commis par des gardes dans une plantation de la société américaine Del Monte dans le centre du pays, après la découverte de quatre corps dans une rivière, a déclaré jeudi un responsable du comté.

Selon le média kényan Citizen TV, deux corps ont été retrouvés dimanche, et deux autres le lendemain, dans la rivière Thika, à proximité de cette plantation située à 40 km au nord de la capitale Nairobi. Les quatre personnes étaient portées disparues depuis le 21 décembre.

"La police enquête sur les meurtres présumés de quatre hommes dans une ferme d'ananas de Del Monte", a affirmé Patrick Mukuria, responsable administratif du comté de Muranga, sans plus de détails. Dans un communiqué transmis à l'AFP, Del Monte a assuré "coopérer avec les autorités kényanes".

Le groupe mondial spécialisé dans la production et distribution de fruits et légumes souligne également que, selon ses images de vidéosurveillance, les quatre hommes étaient en train de "voler des ananas" sur la plantation.

Les images "ne montrent aucune faute de la part de Del Monte, mais montrent plutôt les voleurs s'enfuyant vers la rivière, après avoir laissé tomber les sacs d'ananas volés, tentant d'échapper aux gardes de sécurité", a poursuivi l'entreprise américaine, soulignant que "les autopsies sont toujours en cours".

L'entreprise, qui emploie 6 000 personnes au Kenya, a déjà été accusée d'abus et violences dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Une enquête conjointe du journal britannique The Guardian et de l'ONG Bureau of Investigative Journalism a notamment accusé en juillet des gardiens d'une autre plantation de Del Monte d'avoir roulé sur deux adolescents suspectés d'avoir volé des ananas.

The Guardian et l'ONG évoquaient également "des allégations de six meurtres au cours de la dernière décennie par des gardes dans la vaste plantation d'ananas de Del Monte".

"Pendant combien de temps allons-nous laisser cette violation flagrante du droit à la vie se perpétuer par Del Monte ?", a lancé mardi Martha Karua, candidate défaite à la vice-présidence lors de la présidentielle de 2022, sur X (ex-Twitter).