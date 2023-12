Bande de Gaza : des Egyptiens bloqués au poste-frontière de Rafah

Ils sont des dizaines de détenteurs de passeports et de cartes d'identité égyptiens bloqués au sud de la bande de Gaza depuis des semaines. Ils essaient de quitter l'enclave palestinienne.

« Devant le terminal. Cela fait 25 jours que nous dormons ici sur les chaises. Chaque jour et chaque semaine, il y a des listes de voyageurs autorisés à traverser, mais nous sommes surpris qu'ils ne soient pas égyptiens, ce sont des détenteurs de passeports palestiniens. Pourquoi ? Nous sommes d'origine égyptienne et détenons des passeports égyptiens. Nous voulons retourner dans notre pays nous occuper de notre travail" Clame Hossam el-Dein Hafez, titulaire d'un passeport égyptien.

La guerre fait rage en Palestine s'en suit une migration massive vers le sud mais les voyageurs égyptiens commencent à perdre espoir.

« Il n'y a que moi, ma mère et ma sœur. Personne ne frappe à notre porte. Ma mère est une vieille dame. Elle est malade et a passé un mois dans son lit, nous ne savons que faire pour l’aider. Pas d’argent pour des médicaments. Mon frère en Egypte se rend à l'ambassade tous les jours et on lui a promis nos noms sur la liste, mais jusqu'à présent, rien. Nous voulons voyager. Depuis le début de la guerre, nous étions enregistrés à l'ambassade. Nous sommes nés en Egypte et n’avons jamais vécu de guerres ici". Se lamente Alana Omar, titulaire d'un passeport égyptien.

Plus de 20 900 Palestiniens, ont été tués - civils et combattants - depuis de le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Des voyageurs égyptiens demeurent bloqués au terminal de Gaza depuis plusieurs semaines, ils fuient les combats, entre Hamas et Israël.