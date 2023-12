Tanzanie : 65 morts, le bilan des glissements de terrain revu à la baisse

Les glissements de terrain et les inondations provoqués par des pluies diluviennes du week-end dernier dans la ville de Katesh, au nord de la capitale Dodoma, en Tanzanie ont coûté la vie à au moins 65 personnes a annoncé mardi le Premier ministre du pays. Alors qu’un bilan des autorités régionales annoncé un jour plus tôt faisait état de 68 morts.

Sur le plan matériel, des véhicules et des maisons ont été détruits, obligeant plus de 5 000 personnes à quitter leurs habitations.

"Le nombre total de corps est de 65 jusqu'à présent. Ces corps ont été reçus et conservés dans des hôpitaux de la région, y compris Simbai, Magugu health et Dalede, Babati town et Hanang, Manyara Regional hospital depuis que la tragédie a eu lieu il y a quelques jours", a déclaré Mobhare Matinyi, porte-parole du gouvernement.

Les stigmates de la tragédie sont encore visibles dans la ville. Des engins sont en action pour dégager la boue laissée par le glissement de terrain. Dans la catastrophe, Rashid Ntandu, âgé de 24 ans, a perdu sa maison et s'est réfugié dans une école de Katesh qui a été transformée en centre d'accueil.

"Certains endroits sont encore inondés et recouverts de boue, il est donc très difficile de dire si tous les corps ont été enlevés. Je pense qu'il y en a encore sous la boue et dans les maisons.’’, explique-t-il.

Les moyens de subsistance ont aussi été affectés. "J'ai perdu tous mon stock de maïs. En plus de cette perte, j'avais remis de l’argent aux intermédiaires qui m'aidaient à acheter du maïs. Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'est joignable au téléphone et je ne sais pas s'ils sont toujours en vie.", raconte Gudila Massawe, touchée par un glissement de terrain.

La Tanzanie, le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie, sont confrontés à des inondations causées par des pluies torrentielles liées au phénomène climatique El Nino.