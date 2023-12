Aux Trans Musicales, la difficile réalité des musiciens africains

"C'est super compliqué de vivre de sa musique en Afrique", lâche Oumar Ngom, du groupe sénégalais Ndox Electrique, en écho aux nombreux artistes de l'autre côté de la Méditerranée obligés de se tourner vers l'Europe pour trouver concerts, revenus et structures professionnelles.

"Au Sénégal, il n'y a pas d'industrie musicale. Pour les concerts par exemple, en général il n'y a que les chanteurs qui sont bien payés, les musiciens accompagnateurs sont payés par les chanteurs eux-mêmes, ils passent après", explique ce griot, percussionniste et "chef de pupitre" du groupe invité sur la scène des prestigieuses Trans Musicales de Rennes, dans l'ouest de la France.

"Il n'y a pas beaucoup d'argent, tu ne vends pas de disques, au niveau des plateformes musicales aussi c'est très dur", résume l'artiste, qui a dû multiplier les petits boulots pour continuer sa passion. "J'ai fait de tout, j'ai travaillé, fait de la vente, parce que je voyais qu'avec la musique je ne m'en sortais pas", confie-t-il.

"Il peut y avoir une économie interne qui fait vivre un grand nombre de musiciens, mais très chichement, par exemple pour les rituels" de guérison dont la musique de Ndox Electrique s'inspire, précise François Cambuzat, initiateur du projet.

"On parle de revenus ridicules par rapport au coût de la vie au Sénégal. Des gens peuvent travailler huit à dix heures par jour pour des spectacles et gagnent entre cinq et dix euros", à comparer avec le cachet minimum en France qui est autour de 135 euros, souligne-t-il.

Quant aux droits d'auteur, il existe bien au Sénégal l'équivalent de la Sacem (Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique), société française chargée de collecter et répartir ces droits, mais "elle est très mal organisée et coûte cher", selon ce routard de la musique qui a sillonné l'Afrique et l'Asie au fil de ses projets artistiques.

"Alors les musiciens africains s'inscrivent souvent directement à la Sacem puisque maintenant c'est possible", relève François Cambuzat. C'est exactement ce que viennent de faire, depuis le lointain Zimbabwe, les membres du groupe Bantu Spaceship, eux aussi à l'affiche des Trans.

"On espère que ça nous apportera un peu de revenus", dit en anglais Joshua Chiundiza, producteur et co-fondateur du groupe qui mêle la pop traditionnelle zimbabwéenne, le jit, et la musique électronique.

Tout comme sa comparse Thando Mlanbo (guitare et chant), Joshua "travaille à temps plein pour payer les factures" et doit jongler pour se consacrer à sa musique. "Il y a un réel appétit pour la musique et les arts dans nos pays", assure Thando, "il s'agit surtout de rendre ça viable financièrement" pour développer tout un écosystème autour de la musique.

"Au Zimbabwe, vous trouverez de nombreux musiciens qui ont bricolé leur propre studio d'enregistrement et qui cherchent à imiter les maisons de disques, mais ce n'est pas encore ça", estime Joshua.

Et les réseaux sociaux ? Pour François Cambuzat, ils peuvent éventuellement permettre d'étendre son public, voire pour les plus chanceux de se faire repérer par un agent étranger, mais ils ne rapportent pas.

"Je connais beaucoup de gens qui ont 40 000 abonnés mais qui ne gagnent pas un euro ! Et sur ces 40 000 abonnés, combien vont venir vous voir en concert ?", lance-t-il.

Le rôle des Trans Musicales de Rennes ou du festival Guess Who d'Utrecht (Pays-Bas), réputés pour lancer de nouveaux talents, est donc crucial pour des groupes comme Ndox Electrique ou Bantu Spaceship.

"C'est bien financièrement et aussi, d'un point de vue artistique, nous produire en Europe nous aide à devenir des artistes professionnels", souligne Joshua Chiundiza.

"Beaucoup de musiciens en Afrique ou en Asie ne se rendent pas compte du niveau qu'il faut avoir pour être à la hauteur de ce qui est déjà proposé ici", confirme François Cambuzat.

"En Europe, les choses sont mieux organisées, beaucoup plus mises en valeur et prises au sérieux", apprécie Oumar Ngom, dont le "plus grand souhait est de pouvoir faire de la musique à plein temps". "Je suis tellement impatiente de démissionner de mon boulot !", confirme Thando dans un éclat de rire.