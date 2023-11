Guerre Israël-Hamas : nouvelles libérations d'otages et de prisonniers

La trêve entre Israël et le Hamas qui a permis la libération d'otages, de prisonniers et une aide d'urgence dans la bande de Gaza, entame, ce lundi sa quatrième et dernière journée, sur fond de pourparlers pour la prolonger. En Israël, un hélicoptère militaire rapatriait encore des otages libérés par le Hamas ce dimanche.

Le ministre de la Santé d'Israël, Joseph Mendlovic, a confirmé, lors d'une conférence de presse, que "les otages sont bien arrivés et ont été admis discrètement à l'hôpital où ils ont retrouvé leurs proches et ont commencé une évaluation médicale menée par le personnel de l'hôpital avec sensibilité et dévouement".

Au total, 117 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont été libérés, dont 39 dimanche soir. Ils sont majorité des adolescents, comme Nashed, heureux de pouvoir à nouveau embrasser sa mère : "Le premier jour (de la guerre, ndlr), le 7 octobre, ils sont entrés dans nos chambres, ils ont pris toutes nos affaires et ne nous ont laissé qu'un seul ensemble de vêtements que nous étions censés porter jusqu'à ce que Dieu nous libère. Ils nous battaient, nous humiliaient et nous insultaient durant notre détention. Dieu merci, nous sommes rentrés chez nous", a déclaré le jeune homme.

La trêve a offert un répit aux Gazaouis, mais la situation humanitaire dans le territoire est "dangereuse" et les besoins "sans précédent", a alerté l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens