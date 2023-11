Le président sortant Andry Rajoelina appelle les Malgaches à voter

Confiant sur ses chances de l'emporter sans attendre le second tour prévu en décembre, le président malgache, Andry Rajoelina, a voté ce jeudi dans la capitale.

Tout comme lui, des électeurs se sont présentés en petits groupes. Le président sortant a exhorté ses concitoyens à voter en force au milieu des appels du collectif des dix candidats qui n'ont pas fait campagne et ont demandé aux électeurs de bouder les urnes.

"La seule voie démocratique (...) ce sont les élections", a déclaré Andry Rajoelina à la presse après avoir déposé son bulletin à Antananarivo. La loi électorale a empêché les dix candidats appelant au boycott de retirer leurs candidatures. Leurs noms sont donc présents sur les bulletins de vote et feront l’objet de décomptes.

Ce collectif a promis de poursuivre la contestation ces jours-ci mais aucun mot d'ordre n'a été donné pour jeudi. Andry Rajoelina a critiqué la posture des abstentionnistes.

La participation ou non des électeurs favorables à l'opposition, parmi les plus de onze millions d'inscrits, sera déterminante jeudi. Le pire taux de participation de l’histoire des élections républicaines à Madagascar était de 48%, lors du second tour de 2018. Un couvre-feu a été imposé dans la capitale la veille du scrutin.