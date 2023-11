Oleksandr Usyk : Fury a sous-estimé Ngannou

Oleksandr Usyk s'est exprimé après l’annonce du report de son combat contre Tyson Fury, qui aura besoin de temps pour récupérer, après son combat face Francis Ngannou. Tyson Fury s’était déjà mis d’accord avec Oleksandr Usyk pour combattre le 23 décembre prochain mais il a sous-estimé son adversaire camerounais.

Oleksandr Usyk était présent au bord du ring et a vu Francis Ngannou envoyer le "Gypsy King" au tapis d’un crochet du gauche. Comme tant d’observateurs, l’Ukrainien a été surpris par le déroulé du combat.

"Je pense que Tyson Fury a sous-estimé Francis Ngannou, et Ngannou a fait du bon travail à la salle, et a ensuite été excellent sur le ring. Très peu de gens croyaient en Ngannou. Même quand on m'a interrogé à son sujet, j'ai répondu qu'il n'était pas assez fort'', explique le boxeur ukrainien.

Malgré sa défaite aux points face à Tyson Fury pour son premier combat de boxe anglaise, Francis Ngannou a impressionné le monde entier.

L'Ukrainien invaincu Usyk, qui détient les ceintures IBF, WBO et IBO, devrait affronter le champion WBC Fury en février 2024.