Gaza : étrangers et binationaux franchissent la frontière de Rafah

Soixante-seize blessés palestiniens et 335 étrangers ou personnes ayant la double nationalité ont été autorisés à passer de la bande de Gaza à l'Égypte mercredi.

Des civils franchissent ainsi pour la première fois le point de passage de Rafah depuis le blocus total de Gaza instauré par Israël après l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Les autorités égyptiennes avaient indiqué qu'elles autoriseraient 90 blessés palestiniens et environ 545 étrangers et binationaux à franchir la frontière mercredi.

Une nouvelle ouverture est prévue ce jeudi pour permettre le passage de davantage d'étrangers et de personnes ayant la double nationalité selon les sources sécuritaires.

L'Égypte va aider à évacuer "environ 7 000" étrangers et binationaux de la bande de Gaza, a annoncé jeudi le ministère égyptien des Affaires étrangères, au lendemain de premières évacuations depuis le sud du territoire palestinien.

Plus de 8 000 personnes, dont 3 648 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas, le mouvement qui contrôle ce territoire.

Dans la foulée, l’OMS a appelé à un accès urgent et accéléré de l'aide humanitaire, y compris du carburant, de l'eau, de la nourriture et des fournitures médicales dans et à travers la bande de Gaza".