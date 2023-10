Choisi pour les Oscars, ‘Io Capitano’ relate la vie de trois migrants

Le film italien "Io Capitano”, sélectionné pour les Oscars est en partie inspiré par l’histoire de Mamadou Kouassi. Le réalisateur Matteo Garrone, y retrace le parcours émouvant de 3 migrants africains qui ont traversé le Sahara à pied depuis la Côte d’Ivoire, il y a près de 20 ans.

"Nous sommes habitués, depuis de nombreuses années, à voir des images, toujours de notre point de vue, du point de vue occidental. Un bateau qui arrive avec des migrants, le décompte des migrants, morts, vivants. Alors avec le temps, on s'habitue à penser qu'ils ne représentent rien de plus que des chiffres. L'idée est donc de faire un plan inverse, de placer la caméra en Afrique, du point de vue de ces migrants", explique Matteo Garrone.

Arrivé en Libye, Mamadou Kouassi a été emprisonné. Il a ensuite été vendu à un habitant qui avait besoin d'ouvriers, et qui l'a ensuite libéré. Un périple qu’il n’a jamais oublié.

"nous avons été traités comme des animaux"

" C'est à cause de cette souffrance et de cette agonie que je me suis dit qu'il fallait que je quitte la Libye, où je suis arrivé après avoir traversé le désert. Mais j'ai passé trois ans [là-bas, ndlr], parce que ce n'était pas facile de traverser la Méditerranée. Parce qu'il faut s'organiser, parfois, ils prennent votre argent, ils vous emmènent à nouveau en prison. J'ai été emprisonné trois fois. Et dans la prison, la façon dont ils nous traitent, nous avons été traités comme des animaux. Certaines personnes ont même été tuées en prison, dans les cellules", explique celui dont l'histoire personnelle a inspiré le film.

Oscar du meilleur film international

Dans le film, le jeune Seydou Sarr joue le rôle d’un Sénégalais qui quitte Dakar pour tenter sa chance en Europe. Un scénario poignant qui, aux côtés de 5 autres longs métrages est en compétition pour l'Oscar du meilleur film international.

"Moi, je suis vraiment content et fier aussi, parce que c'est la première fois que je fais un film, et c'était vraiment difficile pour le faire, parce que c'est la première fois. Je n'ai jamais opté pour le cinéma. Mon rêve c'était d'être un footballeur, et voilà. Et aussi, ma famille était là, ils m'ont beaucoup aidé pour entrer sur le personnage, vraiment, et je suis vraiment content", explique le jeune acteur.

La prochaine cérémonie des Oscars doit avoir lieu le 10 mars 2024 à Los Angeles.