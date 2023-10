Guerre Israël-Hamas : l'Afrique du Sud envisage une aide humanitaire

La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a confirmé mardi un appel téléphonique avec le chef du Hamas pour discuter de l'acheminement d'aide humanitaire vers Gaza mais a dénoncé les allégations de soutien à l'attaque surprise des combattants du Hamas contre Israël.

Naledi Pandor a déclaré avoir reçu une demande d'appel du chef du Hamas, Ismail Haniyeh. "La ministre et le chef du Hamas ont discuté de la manière d'acheminer l'aide humanitaire nécessaire à Gaza et à d'autres parties des territoires palestiniens", affirme le ministère des Relations internationales dans un communiqué.

En revanche, les informations dans la presse locale laissant entendre que la ministre a soutenu l'attaque que le Hamas a baptisée l'opération "déluge d'Al-Aqsa" sont "fausses" et "visent à discréditer la ministre et le gouvernement sud-africain", dénonce le ministère.

"Au cours de l'appel, et conformément à la position du gouvernement, la ministre Pandor a réitéré sa solidarité et son soutien au peuple de Palestine et a exprimé sa tristesse et ses regrets pour la perte de vies innocentes, tant chez les Palestiniens que chez les Israéliens", ajoute le communiqué.

Le porte-parole de la présidence, Vincent Magwenya, a précisé dans un tweet : "Nous n'avons pas de relations bilatérales avec le Hamas. Nous avons des liens bilatéraux avec l'Autorité palestinienne. Le soutien à la lutte des Palestiniens contre l'occupation n'équivaut pas à un soutien au Hamas."

Le président Cyril Ramaphosa, entouré de dizaines de hauts responsables du Congrès national africain (ANC) au pouvoir, se sont présentés samedi vêtus de noir et drapés d'un keffieh autour du cou, un petit drapeau palestinien à la main, devant la presse à l'issue d'une réunion politique.

"En tant que peuple et organisation ayant lutté contre un système oppressif, l'apartheid, nous nous engageons à être solidaires des Palestiniens", a déclaré M. Ramaphosa.

"Nous sommes profondément préoccupés par les atrocités commises au Moyen-Orient", avait-il ajouté, rappelant avoir transmis ses condoléances "au peuple d'Israël, tout comme nous les transmettons au peuple de Palestine".

Plusieurs manifestations autour du conflit, principalement pro-palestiniennes, ont eu lieu ces derniers jours dans les grandes villes sud-africaines.