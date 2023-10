Niger : départ des forces françaises en direction du Tchad

Des soldats français ont quitté leurs bases au Niger mardi dans un premier convoi terrestre sous escorte locale, en "direction du Tchad" a indiqué le régime militaire au pouvoir à Niamey depuis fin juillet.

"Les troupes basées à Ouallam (ouest) ont quitté aujourd'hui leur base. Il s'agit des opérations pour le départ du premier convoi terrestre en direction du Tchad sous escortes de nos Forces de défense et de sécurité", précise le régime de Niamey, dans un communiqué lu mardi soir à la télévision nationale.

Outre ce départ par voie terrestre "trois vols spéciaux" ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey, deux pour le départ de "97 éléments des forces spéciales" et un "consacré à la logistique".

Le régime qui avait assuré vouloir que ce retrait se fasse "en toute sécurité" précise que le désengagement se poursuivra conformément "au calendrier arrêté d'un commun accord par les deux parties".

Le retrait des Français avait rapidement été exigé par les généraux nigériens après leur arrivée au pouvoir et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre.

Environ 1 400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes aux côtés des Nigériens, dont environ 1 000 à Niamey et 400 sur deux bases avancées dans l'ouest, à Ouallam et Tabarey-Barey, au cœur de la zone dite des "trois frontières" avec le Mali et le Burkina Faso.